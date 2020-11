annonse

Georgias republikanske guvernør Brian Kemp har formelt godkjent valget, og det betyr at Joe Biden har vunnet i delstaten.

Da valgansvarlig og administrasjonsminister Brad Raffensperger fredag formelt godkjente valgresultatet. Gjorde guvernør Kemp det samme, skriver NTB.

Men på en en pressekonferanse ville ikke guvernøren gi klart uttrykk for at resultatet stemmer. Han uttalte heller at loven i delstaten sier at han skal formelt godkjenne resultatet.

Men det åpner også muligheten at den sittende presidenten Donald Trump kan gå rettens vei og kreve en ny omtelling. Om så vil den foregå maskinelt, ikke manuelt som forrige, der Biden vant med litt over 12 000 stemmer.

