«Tilgang til billig eller gratis parkering er en vesentlig årsak til at mange fortsatt velger å bruke privatbil i stedet for kollektiv eller sykkel», heter det i storbyenes begrunnelse for ønsket om å innføre parkeringsbilletter på privat grunn.

Avviser

Hun avviser overfor Dagbladet at dette skal gjelde parkering på egen tomt, men at blant annet arbeidsgiver skal kunne nektes å tilby gratis parkering til ansatte.

– Vi vet at tilgang til gratis parkering er en viktig årsak til at folk kjører bil til jobb eller på shopping. Hvis du også må betale for slik parkering, så vil det hjelpe noen over på buss eller T-bane. I Oslo er det så gode alternativer at vi mener dette vil gå helt fint for de fleste, sier Berg.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) er på generelt grunnlag positiv til innspillene fra Oslo-byråden.

– Når det gjelder punktene Lan Marie Berg peker på, er dette problemstillinger vi jobber med i forbindelse med regjeringens klimaplan, som er like rundt hjørnet, sier Rotevatn.

