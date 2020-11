annonse

annonse

En kronikk om Trump i VG fremstår som rent og ubalansert «intellektuelt» hat mot Trump.

Ja, du kan si hva du vil om personligheten til Trump, men det er bare politikeren du kan ha et forhold til, ikke mannen. Om du ikke kjenner ham, da? Trump brukte, av en eller annen grunn, seg selv til å stå opp mot MSM. Over 70 millioner amerikanere sa ok til det. Uansett hva de måtte mene om mannens personlighet. De stemte for en politikk de ville ha som var annerledes enn Demokratenes. Dette synes vanskelig å forstå for VGs kommentator.

Men det at Trump var og kommer til å forbli en maktfaktor, det er noe MSM vil skal forsvinne, så de kan ha en bedre arbeidshverdag igjen. Med Biden som den skrullete og snart demente «sjefen» de kan forstå.

annonse

VGs kommentator Per Olav Ødegård har skrevet kommentaren med tittelen Trumps farlige arv. Den er lett å kommentere i stykker. Men det får ikke VGs kommentarfelt lov til å gjøre. Kommentaren er ikke utvalgt til det formålet.

Første påstand fra VG er: Vil Trump holde fred etter at han må forlate Det hvite hus? Hva tror VG? At Trump kan kalle inn hæren og gjøre et militærkupp? Tror VG virkelig det?

Jeg har aldri lest slike «ville» meninger publisert på Resett. At Trump derimot kan gjøre mye «faenskap», hvis han gidder – som for eksempel å drøye så lenge han kan juridisk, slik at Biden må vente med å proklamere presidenttittelen, men viktigere er det at Trump er kapabel til å opprette en TV-kanal som kan bli svært populær – vel, det skriver ikke VGs kommentator noe om.

annonse

Les også: Joseph Biden utnevner seg til «verdens bergingsmann»

Det første du møter i brødteksten til VG er alvor om krig, Iran og rådgivere. Det kan bli krig før Trump må gå står det. Mener VG det? På Seks uker. Nå snart? –Vil krig eller fred prege Trumps finale? spør VGs kommentator. Mener han psykologisk eller virkelig krig? Sånn etter å ha skrevet vagt og om Iran og atomanlegg i avsnittet over er ikke det så lett å forstå for en leser.

Skal vi være redd for at Trump vil starte 3. verdenskrig de siste ukene før han sannsynlig må gi verdens viktigste jobb til nikkedukken Biden? Er det det VG vil vi skal tro?

Så refereres USAs retrett fra Afghanistan og Irak, initiert av Trump, og det som noe negativt. Men det mer enn antydes at det er USAs ansvar å holde orden i «disse landene». Ja, hva mener VG egentlig? At USA igjen skal være verdenspoliti? Sikkert bedre da med Biden som «politimester».

VG skriver at Iran nå, gitt sitt større uranlager, kan lage to atombomer som vil true Bidens fremtidige presidentregime. Det er noe man bør huske de skrev.

Det er nesten søtt at VG mener det er alvorlig at Iran bryter den avtalen de inngikk med Russland, Kina og europeiske stormakter. Som tror VG at internasjonale avtaler er absolutte uten tilslutning av de største stormaktene i verden. Som tror de at bare Biden kan snakke med verden så går det bra.

annonse

VG mener tydeligvis at USA har skyld i at Iran ikke holder seg til en avtale (IAEA) av 2018, som de inngikk med USA og stormaktene i verden fordi USA, eller Trump, som VG kaller USA, brøt avtalen. De problemstiller ikke hvorfor USA brøt avtalen. Det var det visst Trump alene som gjorde. Han er jo en diktator i et demokratisk land.

Det er ikke lenge siden verdens beste kommentatorer trodde Iran ville gå til krig med USA/AKA Trump fordi landet/presidenten eliminerte en general av en stor trussel for verden. Det skjedde ikke. Ikke noe stort medieetterspill. Ingen takk til Trump for en god taktisk avgjørelse. Det må det jo ha vært. Generalen døde. Det skrives ikke om.

Les også: VG-redaktør mener Resett og Document har et «smalt publikum»: – Jeg leser dem ikke. Jeg forholder meg ikke til dem

Iran krøp med halen mellom beina. Jeg må spørre: Hva vil folk ha om de kunne trykke på en knapp og endre virkeligheten? Alternativ 1: Mer USA (selv med Trump som president) eller Alternativ 2: Mer Iran og politisk islam? Jeg er redd folk vil svare Iran, siden de ikke får ordentlig informasjon av de største mediene i Norge.

VG, for eksempel, problematiserer, på alvor, Trumps forsøk på å starte en væpnet konflikt med Iran. Nå. At den ikke vil falle i god jord hos Trumps tilhengere siden det nå (ENDELIG) har blitt et anerkjent argument at Trump er en president som ikke har initiert kriger. I motsetning til Obama som bombet Lybia med Norges velsignelse, bare for å ta et eksempel VG ikke vil skrive om.

VG referer at hvis USA raskt trekker seg ut av krigsområder, så kan det være negativt fordi det vil gi ekstremister argumenter. De har nærmest eliminert IS som en faktor, VG, men skriver om andre ekstremister. Som de ikke navngir. VG referer til IS som «Den såkalte islamske stat». Hvor såkalt er makten til IS sammenlignet med argumenter VG er redd for?

Jeg tror VGs forhold til Trump trumfer et balansert verdenssyn i redaksjonen. Seriøse lesere må gå andre steder for å få balanserte analyser av hva som vil skje i nær og fjern fremtid. Med eller uten Trump.

Jeg tror ingen «slipper unna» Trump. Selv om han ikke er president i 2021. Men VG bør kanskje kjøpe inn nye boksmat og tørrfor. Det kan jo bli 3, verdenskrig før Biden redder verden etter Trump.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474