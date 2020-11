annonse

annonse

To kvinnelige ansatte i statskanalen NRK har laget en sak om Rudy Giuliani der de fokuserer på at han «svettet» på en pressekonferanse. På pressekonferansen hevdet flere advokater at Trump-teamet sitter på bevis om valgfusk.

I flere artikler har mange ansatte i NRK fokusert mer på at den 76 år gamle advokaten Rudy Giuliani svettet, enn det som kom frem av anklager om valgfusk på pressekonferansen torsdag.

Lørdag har NRK publisert en ny artikkel om samme fokus. De to kvinnelige NRK-journalistene har også lagt ved video i sin sak der de har funnet kommentarer om svettingen til Giuliani på sosiale medier.

annonse

NRK har også hentet sitater fra ansatte som Donald Trump nylig har sparket fra sine stillinger. Ansatte som påstår at det ikke har forekommet noe valgfusk i det amerikanske valget. Statskanalen har ikke ønsket å sitere folk som stiller seg bak valgfusk-anklagene, eller støtter Donald Trump.

De to NRK-journalistene hevder også at advokatenes funn av valgfusk er «grove og udokumenterte påstander».

«Nå blir Rudy Giuliani gjort til latter. Og omtalt som farlig. På en pressekonferanse torsdag rant mørk hårfarge ned den svette tinningen til Giuliani, mens han kom med utallige grove og udokumenterte påstander om det amerikanske valget», skriver NRK.

annonse

Det vites ikke om NRK har fått tilgang til bevismaterialet som Trumps advokater hevder de sitter på. Men konklusjonen på NRK Marienlyst er at påstandene om valgfusk ikke har rot i virkeligheten.

«Konspirasjonsteorier»

NRK har gjennomgått Giulianis karriere de siste 20 årene og ett av NRKs «funn» er at advokaten skal ha sagt i 1993 at han ikke ville at Trump skulle betale frokosten hans. Det er uvisst hva dette har med Giulianis pressekonferanse om valgfusk å gjøre.

Videre skriver NRK at Giuliani har spredt «konspirasjonsteorier og drittpakker».

NRK nevner blant annet den eksplosive avsløringen fra New York Post om Joe Biden og hans sønn Hunter, som statskanalen har nektet å omtale i det skattefinansierte nyhetsprogrammet Dagsrevyen.

«Giuliani er også en sentral kilde bak en svært kontroversiell artikkel i The New York Post om Joe Bidens sønn Hunter og hans styreoppdrag i et ukrainsk selskap mens faren var visepresident. Ingen andre anerkjente medier ville trykke saken, da ikke fant noen andre kilder som kunne verifisere opplysningene», hevder NRK.

annonse

Her kan du se hele pressekonferansen til Trumps advokater om påstått valgfusk i det amerikanske valget.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474