Professor Victor Davis Hanson er en historiker som har en lang karriere på ulike universiteter og er nå tilknyttet Hoover institution.

I 2019 ga han ut boken The Case for Trump. Han bor i den mest liberale staten i USA, California, men er er konservativ og bor på en gård. Det å være nær den fysiske produksjonen, er for Hansen en viktig indikator på at man klarer å se sunn fornuft og realisme.

Hansen har vært en av de ytterst få akademikerne som har ment at Trump var det beste valget i 2016 og at han fortjente å vinne også i år.

I denne samtalen med tidligere visestatsminister i Australia, John Anderson, går Hanson gjennom hvordan etablissementet i USA (den liberale eliten) har jobbet iherdig for å hindre Trumps gjenvalg, men at de på tross av alle ressursene og måten han mener de jukset på, likevel nesten tapte. Han viser til at demokratene brukte hundrevis av millioner kroner selv i Texas i den tro de vinne der – men de tapte med seks prosentpoeng for Trump.

Hansen ser valget som en gedigen skuffelse for demokratene og en tilbakevisning av den radikale politikken deler av partiet står for. De tapte seter i Representantenes hus og fikk ikke det flertallet i Senatet som de trodde. Og Biden leder bare hårfint på Trump i de nasjonale målingene, om han da ender opp med å vinne i det hele tatt. Dette var en seier for Trumpismen, sier professor Hanson.

Hansen sier det var åpenbart at Facebook, Twitter og Google var imot Trump og gjorde det vanskelig ham. Hansen beskriver den liberale eliten, som i USA befinner seg i de store byene langs øst- og vestkysten og hvordan de ser ned på resten av USA («middle America»). Hansen mener denne eliten – og de som tenker som dem – utgjør omlag 30 prosent av den amerikanske befolkningen.

Både han og Anderson mener at den liberale eliten har utviklet en arroganse som gjør at de mener seg bedre i stand til å vurdere hva som bør skje og hvem som bør vinne politiske kamper enn «folk flest» og demokratiet. Derfor ser de heller ikke noe galt med å manipulere valg slik de gjorde denne gang.

Han mener også at det ikke bare kan skyldes inkompetanse at meningsmålingene tok så feil. Han nevner en CNN måling som skulle tilsi at Trump ville tape nasjonalt med 12 prosentpoeng, mens det ligger an til å være under to prosentpoeng. I Wisconsin viste en måling 17 prosentpoengs ledelse til Biden, mens det i praksis er dødt løp.

Hansen mener de forsøkte å drive såkalt «voter-supression» gjennom disse meningsmålingene for å ta motet fra Trumps velgere. Når man ser at man ligger 17 prosentpoeng etter i Wisconsin, vil man virkelig donere hundre dollar til en kampanje som allerede ser ut til å ha tapt, spør Hansen retorisk.

Hansen mener Trump har gjort mye bra både innenrikspolitisk og utenrikspolitisk. Han nevner deregulering, utnevnelser til Høyesterett, økt sysselseting blant minoriteter, et oppsving i økonomien, byggingen av en mur, fredsavtalene i Midtøsten, flyttingen av ambassaden til Jerusalem og det å erklære Kina som en motstander av USA.

Trump har gjort enormt mye, han har ryddet opp, mener Hansen. Han trekker i den forbindelse parallellen til gamle Western-filmene hvor det gjerne var en uortodoks helt som tok i bruk røffe virkemidler for å rydde opp. Men han fikk aldri noen takk, og red ensom inn i solnedgangen etter sine bragder.

Det synes også å være Trumps skjebne, sier Hanson.

Jeg anbefaler dere å høre intervjuet i sin helhet. Det er av det beste og mest gjennomtenkte jeg har hørt om valget og dets betydning så langt.

