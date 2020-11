annonse

– Det er noen av oss som rammes ekstra hardt når regjeringen velger å sponse og legitimere den rasistiske og islamofobiske tenketanken HRS.

– Å velge å sponse rasisme er å jobbe aktivt mot alle oss i den antirasistiske bevegelsen som kjemper for et samfunn fritt for rasisme. Det er å stå på feil side av historien, skriver leder i Sosialistisk Ungdom, Synnøve Kronen Snyen, i Klassekamepn.

Hun reagerer på at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett har opprettholdt støtten til Hege Storhaug og Rita Karlsens Human Rights Service (HRS).

Human Rights Service (HRS) er en norsk stiftelse etablert i 2001[1] som er lokalisert i Oslo. Den beskriver seg som «en partipolitisk uavhengig tenketank med fokus på menneskerettigheter og demokrati i et fleretnisk og flerkulturelt samfunn, spesielt i forhold til barn, unge og kvinner.»

– Regjeringen sponser rasisme og islamofobi når de gir statsstøtte til tenketanken Human Rights Service (HRS). Den beslutningen rammer noen i samfunnet vårt hardt, skriver hun.

