Kommunnen hadde protestert mot asylmottaket, men til ingen nytte.

Det er nyhetsbyrået NTB som melder om det store antallet smittede på samme mottak.

– Det er en krevende situasjon. Vi har satt krisestab og følger situasjonen tett, samtidig som vi har jevnlig dialog med UDI og FHI, sier ordfører Rune Støstad i Nord-Fron i en pressemelding ifølge nyhetsbyrået.

Det var onsdag det første tilfellet av coronasmitte ble oppdaget. Mottaket ligger avsides til og asylskerne bor tett.

– Når smitte først kommer inn på et sted hvor mennesker lever tett på hverandre, slik som i et mottak, er jeg ikke overrasket over at smitten sprer seg til såpass mange. Tall på smittede er høyt, men selv om situasjonen er krevende, har vi foreløpig kontroll over smitteveiene, sier kommuneoverlege Anders Brabrand.

Mot kommunens vilje

Asylmottaket ble startet i år mot kommunens vilje. Det skjeddde etter at kommunen hadde advart om manglende helsefaglig kompetanse og argumentert for å utsette oppstart.

– Nord- Fron kommune registrerer at det i kravspesifikasjon fra UDI til Stiftelsen Sana ikke er stilt krav om helsefaglig kompetanse blant bemanningen ved asylmottaket, skriver de i brevet, der de understreker at kommunen i dag, i likhet med andre kommuner i landet, er i en svært pressa situasjon på grunn av koronapandemien, og at de også må beregne å opprettholde smitteberedskapen ei stund til framover, skrev kommunen i brev til Utlendingsdirektoratet.

– Videre skal vi rigge et testapparat for å kunne teste opp mot fem prosent av innbyggerne per uke. Vi går snart inn i sommermånedene, og våre ansatte skal ta ut vel fortjente feriedager etter hardt pressede og lange dager i forbindelse med pandemien. Nord-Fron kommunes vurdering er derfor at det vil bli svært krevende å kunne gi et forsvarlig helsetilbud til 150 asylanter som forventes å ankomme 1.juli 2020, konstarte kommunen.

