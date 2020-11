annonse

For første gang sier han det høyt.

SV-leder Audun Lysbakken talte tidlig lørdag formiddag til SVs landsstyremøte. Da gjorde han det ifølge NTB klart at SV stiller seg bak Støre som statsminister. Dette til tross for at Senterpartiet på flere meningsmålinger er nesten like store som Arbeiderpartiet.

Lysbakken begrunner retningsvalget med at SP går til valg på en mindretallsregjering med Arbeiderpartiet, uten SV.

– Jeg er enig med Trygve Slagsvold Vedum i mye, men: Så lenge Trygve Slagsvold Vedum peker på en sentrumsregjering, og SV vil ha en rødgrønn regjering, kan jo ikke SV peke på Trygve, sa Lysbakken, som mener at en Ap-Sp-regjering mer er en sentrumsregjering enn et rødgrønt prosjekt, sa Lysbakken ifølge NTB.

– Vi vil ganske enkelt peke på den som i september 2021 står klar til å lede en rødgrønn regjering, og som vil velge det framfor en sentrumsregjering. Vi skal ha en regjering trygt forankret på venstresiden, en regjering med minst ett sterkt miljøparti. Derfor støtter vi ikke noen statsministerkandidater som ikke går inn for et sånt prosjekt, slo Lysbakken fast.

