annonse

annonse

På torsdag gikk Fox News-anker Tucker Carlson ut og etterlyste bevis fra advokat Sidney Powell på hennes påstander om at millioner av stemmer er overført («flipped») fra Donald Trump til Joe Biden.

Tucker sa de holdt alle muligheter åpne og ikke lot seg skremme av at folk ropte «konspirasjonsteori». Derfor hadde de også invitert Powell helt siden søndag med å legge frem beviser og gjøre det på hans show. Men hun hadde ifølge Carlson blitt sint da hun ble bedt om å fremlegge bevisene, og hadde bedt ham om å slutte å kontakte henne.

Artikkelen fortsetter.

annonse

BREAKING: Tucker Carlson slams Sidney Powell for making wild claims, but providing no evidence. pic.twitter.com/FPCAZ0KHEf — (((Jason Rantz))) on KTTH Radio (@jasonrantz) November 20, 2020

Har ikke sett bevisene

I en kommentar på showet sitt fredag kveld adresserer Carlson på nytt Powells påstander. Han sier de fortsatt håper hun er i stand til å fremlegge bevis for at «så mange som syv millioner stemmer» ble fratatt Trump på grunne av «manipulert programvare», noe det som i så fall vil være «den største forbrytelsen i amerikansk historie».

annonse

– I de 24 timene siden vi sendte det første innslagene har vi hørt fra en rekke mennesker, inkludert folk i Det hvite hus og folk nær presidenten. I likhet med oss har de konkludert med at dette valget ikke var rettferdig så de er villige til å tro på enhver forklaring. Men i likhet med oss har de ikke sett et eneste bevis fra Powell på at programvaren endret stemmene.

Les også: Er Sidney Powell og Smartmatic-hypotesene troverdige? (+)

– Det betyr ikke at det ikke skjedde, for det kan ha skjedd, fortsetter Carlson. – Det betyr at de ikke har sett noen bevis på at det skjedde. Og med «de», så inkluderer vi også medlemmer at Trumps eget team av advokater. De har heller ikke sett noen av Powells bevis, verken vitnemål fra ansatte i disse programvareselskapene, ingen avslørende interne dokumenter, eller programvaren som sådan.

– Så der står vi, sier han. – Sidney Powell kom på Fox News denne morgenen [fredag] og sa at hun forventet å kunne bevise alt dette i en rettsal innen de neste to ukene.

For oss er det «great news» avsluttet Tucker Carlson hvis Sidney Powell «kan bevise at flere millioner stemmer ble endret og at man stjal et valg. Da vil hun nærmest på egenhånd ha avslørt den største den største forbrytelsen i dette landets historie. Og ingen vil være mer takknemlige for det enn oss.»

An update on our reporting on Sidney Powell’s voter fraud investigation. Watch. pic.twitter.com/ho6Dkv0IXf — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) November 21, 2020

annonse

Les også: Ep 42 – Sidney Powell og Smartmatic-saken splitter høyresiden

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474