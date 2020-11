annonse

Kunne ikke utelukke at det var et uhell.

Lørdag 7. desember 2019 var politikvinnen på julebord i Oslo tinghus. Etter selve middagen, husket hun nærmest ingen ting av det som hadde skjedd i ettertid. I politiavhør, i tingretten og i lagmannsretten fortalte kvinnen at hun minnes å ha drukket noe øl, vin og en «shot» brennevin.

Hvordan politikvinnen deretter, ut i de sene nattetider kom seg hjem, har hun ingen formening om. I trappeoppgangen utenfor sin egen leilighet sovnet hun, noe som forårsaket at en nabo ringte inn en bekymringsmelding til operasjonssentralen i Oslo politidistrikt.

Politipatruljen som ankom stedet, fant da politikvinnen sovende på gulvet rett utenfor sin egen inngangsdør. Polititjenestepersonene reiste henne opp, og prøvde å få kontakt samt kommunisere med henne. Kvinnen skal flere ganger uttrykt overfor politibetjentene, «nei, nei, vil ikke».

Da politibetjentene ville ta kontroll over kvinnens hender, begynte hun å «veive» med armene, hvorpå hennes albue traff haken til en av politibetjentene som var tilkalt.

Hun ble deretter arrestert, og satt på «glattcelle», etter først å ha blitt sjekket av en lege på Oslo legevakt.

Tvilsomt

I dommen, som ble avsagt 18 november 2020, legger lagmannsretten til grunn av tiltalte var i dyp søvn da politiet ankom, samt at det er tvilsomt om hun forsto at det var politiet som var på stedet. Tiltaltes beruselse har således ikke hatt noen avgjørende innvirkning på selve «veivingen» av armen.

I utgangspunktet hadde ikke tiltalte gjort noe straffbart, og det var derfor ingen grunn til at hun skulle motsette seg en tjenestehandling fra politiet, som tross alt var der for å hjelpe tiltalte inn i sin egen leilighet.

Anket

Politikvinnen ble først dømt til betinget fengsel i 21 dager av Oslo tingrett, men denne avgjørelsen ble anket til Borgarting lagmannsrett på bakgrunn av bevisførselen relatert til skyldspørsmålet.

Borgarting lagmannsrett konkluderte blant annet avslutningsvis «at det har ikke vært hevdet eller ført bevis for at «veivingen» var målrettet. Det kan ikke utelukkes at bevegelsen og at albuen som traff politibetjent N.N. var et hendig uhell og ikke en forsettlig handling.

Lagmannsretten er etter dette kommet til at det ikke er ført tilstrekkelig bevis for at tiltalte handlet med den nødvendige grad av skyld, og hun derfor blir å frifinne.

Dommen er enstemmig».

