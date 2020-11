annonse

annonse

Radikale feministers stadig mer aggressive utfall mot norske menn er ikke bare kunnskapsløse, de er direkte farlige for samfunnet.

I disse dager er det blitt helt akseptabelt, selv i landets større medier og blant politikere og såkalte aktivister som hevder å kjempe for rettferdighet, å henge ut og demonisere en enkelt gruppe, som får skylden for all verdens ondskap. Det handler selvsagt om det evige maset om hvor forferdelige hvite menn er.

annonse

annonse

Dette provoserer meg altså noe så enormt. At man i ett øyeblikk kan hevde at man er imot sexisme og rasisme, før man i det neste skrivet kronikker, designer t-skjorter med påskrifter og driver politisk aktivisme basert på et premiss om at vårt samfunn hadde vært bedre uten hvite menn, eller om hvite menn skammet seg mer, og ga mer plass til andre.

Les også: Hva har norske, hvite menn over 50 år med kvinners høye hæler å gjøre?

Kvinner som tror de ikke trenger menn

Noen mener det er mannfolks feil at kvinner vakler rundt på høye hæler. Det så vi nylig i en kommentar i Aftenposten, der en en ung kvinne hevdet at der er mannfolks fortjeneste at hun trasker rundt i hæler hun egentlig ikke klarer å gå skikkelig i, uten å skade seg selv. Det hele med formuleringen «hvite menn som pusher 50» krampaktig formulert i teksten, som for å vise hvor skylden virkelig ligger.

annonse

Den litt harry kleskjeden Gina Tricot mener på sin side at kvinner ikke har bruk for menn i det hele tatt. «Kvinnen trenger mannen like mye som en fisk trenger en sykkel», står det skrevet på klær hos dem, som om det var helt uproblematisk og naturlig.

Det er heller ikke lenge siden «komiker» Sigrid Bonde Tusvik hevdet i et intervju i VG at menn «gjør nesten ikke en skitt», men at de likevel «roses opp i skyene». Igjen totalt evneveikt, og komplett kunnskapsløst.

Ignoranse

På en måte er det jo fint at slike ting også kommer frem i lyset, slik at oppegående mennesker kan styre unna slike mennesker og bedrifter, men det er også et tegn på en trend som er mørk, dyster og svært destruktiv.

Disse påstandene, denne evige hakkingen, er ikke bare et uttrykk for fordommer, manglende kunnskap og noen ganger rent hat, de er rett og slett farlige.

Og det er så klart bare rør alt sammen. Vi er helt avhengige av mennene våre, som bygger husene vi bor i, jobber i kloakken, bygger veier, beskytter borgerne med politi og forsvar, frakter varer og tjenester, og generelt sett tar seg av noen av de aller tyngste løftene i vårt samfunn.

annonse

Utakknemlighet

Det at vi andre kan sitte i et komfortabelt hjem eller på et opplyst og varmt kontor, taste litt på noen maskiner, drikke espresso og aldri trenge å se hvor avfallet vårt blir av, er i all hovedsak menns fortjeneste.

Tror disse gale feministene at det samfunnet vi i dag lever i bare eksisterer av seg selv? At den moderne infrastrukturen vår er gitt oss av naturen? At alt dette som menn har bygget opp bare var her i utgangspunktet?

Radikale feminister som liker å rakke ned på menn trenger en «reality check». Det er stort sett mannfolk, og ikke den privilegerte skravleklassen som feministene, Bonde Tusvik og co. tilhører, som sørger for at drittjobbene blir gjort.

Les også: Feminismen har gått over styr

Hvorfor skal menn gidde?

Men når takken man får er ustanselige anklager om at man er undertrykkende bare i kraft av sitt kjønn og sin etnisitet, at man ikke fortjener likeverdig behandling fordi man er hvit og mann, og at man hele tiden hakkes på i riksmedier, der man henges ut som både lat og kravstor; hvorfor skal menn gidde da? Det er det som er faren med alt dette pjattet, som kommer i tillegg den urettferdigheten fedre utsettes for i rettssystemet, da fremst barnefordelingssaker. Jeg gjentar; hvorfor skal menn til syvende og sist gidde å gjøre noe for samfunnet, og for kvinner, under slike forhold?

Vi risikerer faktisk at menn trekker seg mer tilbake fra samfunnet, inn i en verden av videospill og virtuell virkelighet. Forholdene ligger til rette for det. Vi ser dette hos mange unge gutter i dag. Feministene og deres retorikk som nå sprer seg overalt i samfunnet, skyver menn stadig lenger ut på kanten av samfunnet. Vi andre plikter nå å utøve massiv motstand. Dette er ikke greit. Det dreier seg om hatytringer, og nå må vi sette skapet på plass.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474