KrF-kandidat Øyvind Håbrekke i Trøndelag sammenlikner Donald Trumps omkamp om valgresultatet med Erna Solbergs corona-tiltak.

– I Norge aksepterer vi drastiske inngrep i demokratiske friheter, så lenge det kan kalles smitteverntiltak, skriver Håbrekke i en kronikk i Adresseavisen.

Han sammenlikner inngrepene med at USAs president Donald Trump avviser valgresultatet i USA.

Håbrekke mener ikke situasjonen er direkte sammenliknbar og viser til at forskjellen er at en smittsom sykdom som brer seg som en pandemi gir myndighetene lovlig rett til slike inngrep for en avgrenset periode.

Han mener det kan begrunnes med smittevernloven at regjeringen har fratatt befolkningen forsamlingsfriheten og bevegelsesfriheten. Dette skriver han at har ført til at Norge har unngått sammenbrudd i helsetjenestene, takket være regjeringens faste styring i krevende terreng.

– Likevel har statsministeren og hennes statsrådskolleger, i stedet for å begrunne tiltakene med en unntakssituasjon og vise til det menneskerettslige grunnlaget, lagt seg til et språk der tiltakene forklares med det enkle budskapet om at «liv og helse kommer først», skriver KrF-politikeren.

Han advarer om at hensyn som «liv og helse» kan komme til å trumfe andre og grunnleggende menneskerettigheter.

– Det høres tilforlatelig riktig ut. Men menneskerettighetene og demokratiet bygger på et bredere grunnlag enn vernet om borgernes liv og helse. Nettopp fordi vi alle har krav på menneskeverd, står retten til frihet som en like viktig søyle i det byggverket som gjør oss til et fritt demokrati av frie borgere, konkluderer Håbrekke.

