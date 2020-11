annonse

Vi har nettopp sett at spådommer, prognoser og meningsmålinger knyttet til USA-valget var en katastrofe, og helt feilaktige. Skal vi la oss innbille, at slike meningsmålinger er mindre påvirkende og feilaktige her i Norge?

Det heter seg etter presidentvalget i USA den 3. november i år, at «de største taperne er selskapene bak meningsmålingene».

Det er trolig bare en del av sannheten, for antakelig er det det republikanske partiet og Donald Trump, som har tapt mest på de evinnelige repetisjonsøvelsene av hvor stor valgseier Joe Biden kom til å få, og hvor lite oppslutning Trump hadde omtalt i mediene fra disse meningsmålingene.

Disse selskapene bommet totalt!

Når man spyr slikt utover velgerne i årevis, og øker hyppigheten av antallet tendensiøse meningsmålinger rett før valget, påvirker dette definitivt valgresultatet (som trolig også er hele meningen).

Enormt destruktiv påvirkning

I USA tok de store mediene som CNN, New York Times, Washington Post m.fl. for lenge siden standpunkt mot Trump, og det er laget adskillige spaltekilometer med mer eller mindre troverdige nyhetsartikler og kommentarer rundt Donald Trumps påstått dårlige sider, hudfarge, hårsveis, presidentfruens julepynt osv.

Politikken Trump leverer er kommet i skyggen, og det er pøst på med saker fra anonyme kilder.

Men grove påstander om Trump, som er ryddet av veien som usanne, er repetert igjen og igjen av pressen, og i det hele tatt har disse fire årene med Trump bevist at USA-pressen ikke er å stole på.

Kobler man disse voldsomme mengdene med tendensiøs avis- og mediapropaganda til hva Google, Twitter og Facebook har tatt av initiativ for å stanse og begrense Trump-annonser og utspill, samt motsatt å hjelpe frem Biden, så er summen av virkemidler for å skade Trump-kampanjen med disse meningsmålingene på toppen bortimot oppbrukt.

Verre enn denne destruktive påvirkningskampen har verden aldri sett vært rettet mot en person i et demokratisk valg i moderne tid.

Norsk presse har gått «all in» i dette mot Trump og for Biden, og har med all mulig tydelighet fortalt oss, at destruktiv, løgnaktig og ensidig propaganda svelges unna lett som en plett.

Dårlig folkelig medbestemmelse

Vi nordmenn er de fleste av oss godtroende og til og med dumsnille. Dette er en observasjon vi lett kan foreta ved å se rundt oss på hvor passive vi er knyttet til at viktige avgjørelser i det store og det hele tas over hodet på oss.

Mange vil mene at det er alt for få «gule vester» på gatene, og at det kastes for lite stein på Stortingets vegger. For enten det gjelder FNs Migrasjonspakt, strømavtalen Acer, vindmølleutbygging langs kysten, avstengning av Norge under en pandemien eller annet som innvirker på oss personlig og som nasjon, har vi lite styring og medbestemmelse.

Vi velger disse politikerne en gang hvert fjerde år til Stortinget, men disse politikerne får underveis «fikse ideer», og tar viktige avgjørelser helt uten ytterligere folkelig medvirkning i de store prosessene.

I motsetning til i Sveits, der folkeavstemninger gjøres hyppigere i viktige spørsmål, slipper ikke vi til med våre meninger annet enn hvert fjerde år, og nettopp da «kokes det valgflesk» i stor stil, som senere ikke blir gjennomført, når «kameler skal svelges» og «hestehandler gjennomføres», for at politiske partier skal få makt.

Det er alt for lite å lese i norske MSM om “folkelig medvirkning” og “politiske løftebrudd”, noe som tyder på at pressen er tilfreds med status quo.

Pressen holder hånda over politikerne og vice versa

Det hadde ikke vært mulig for stortingspolitikerne å kjøre det løpet de gjør i disse pandemi-tider, eller for Erna Solbergs regjering å gjennomføre en tilnærmet «lockdown» av samfunnet, uten at pressen aktivt hadde medvirket som løpegutter.

Norsk presse fikk til og med en pris i august i år for sin lydighet, nemlig «Rettssikkerhetsprisen», og den er tildelt for uforbeholden støtte og null kritiske spørsmål til staten under koronapandemien.

Det var de fire statsmaktene sammen, som mottok prisen, og stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen, statsminister Erna Solberg, høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie og generalsekretær i Norsk Presseforbund Elin Floberghagen fikk både blomster og skulderklapp.

Det er de fire statsmaktene som til sammen utgjør «rettsstaten Norge». Pressens jobb i dette er å kontrollere de tre andre. Reelt sett «vokter» pressen de tre andre mot kritikk, særlig under pandemien.

I den såkalte «Vær varsom-plakaten» heter det blant annet i pkt 1.4:

«Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle.»

Det kan se ut til at pressen kollektivt «glemmer bort» dette punktet i VV-plakaten og sine primære oppgaver. Dette stiller jo norsk presses troverdighet i et ytterligere trist lys, og føyer seg inn i rekken av «kjøpt-og-betalt»-opplegget, som ligger blant annet i fenomenet «pressestøtte».

Norsk presse får flere hundre millioner i direktestøtte årlig og sammen med momsfritaket er det totalt snakk om rundt 2 milliarder per år.

TV2 får i en fem år gammel avtale med staten fra 2018 135 millioner kroner i støtte hvert år i fem år – altså inntil 675 millioner totalt.

Øverst på «premiepallen» finner vi statskanalen NRK, som via en skatt politikerne har pålagt oss innbyggerne, soper inn 6,6 milliarder årlig.

«Kjøpt-og-betalt» hele veien, og norsk presse «holder hånda over politikerne» og lar derfor være å stille kritiske spørsmål til Covid19-håndteringen, klima, vindmøller og innvandring.

Motsatt vei «betaler politikerne seg ut av» eventuelle ubehagelige spørsmål fra pressen, ved å sikre at disse støtte- og skatteordningene videreføres.

«Never change a winning team»

Ingen kan ha unngått å legge merke til mange mennesker med munnbind, økte køer på NAV-kontorene, konkurser og «hjemme-tvang», der kun et lite antall familiemedlemmer eller venner kan samles for å hygge seg sammen.

Staten har bestemt dette, og pressen lar være å stille kritiske spørsmål.

«Staten», i denne sammenheng Erna Solbergs regjering, har tatt alle slike Covid19-avgjørelser selv, uten i særlig grad å diskutere dette med øvrige politikere på Stortinget, noe Erna & co har fått påpakning for og lovet å forbedre.

Vi må ikke glemme at Erna Solberg har formidable midler til rådighet i «verdens rikeste land», og mye av det som i pressen beskrives som «suksess-håndtering av pandemien» kan tilskrives oljepenger, servil presse og lydige og godtroende undersåtter.

Og mens alt dette skjer, og samfunnet stenges ned, så kommer altså den utrolig hyggelige meningsmålingen for Erna Solberg i oktober i år, om at hun er «mest populær som statsminister i neste periode», ifølge en meningsmåling satt i scene av avisen Nationen, som er en av avisene her i landet som hanker inn mest pressestøtte.

Målingen er gjennomført i perioden 6.–7. oktober i år med et utvalg på 1.001 personer. Feilmarginen er på 3,1 prosent, og det er Norfakta har gjort målingen på vegne av Nationen der statsminister Erna Solberg kommer best ut.

Ikke nok med det, men regjeringspartiet Høyre har også inntil helt nylig hatt betydelig framgang på partimålinger helt siden Corona-utbruddet i mars, på tross av nedstengningen av samfunnet.

Hvis pressen hadde stilt spørsmålene rundt «…hvor bra er pandemien egentlig håndtert?» litt oftere, og ikke latt regjeringen slippe unna med noe diffuse «pandemi-uttalelser», kunne vi kanskje fått spennende svar.

Men slik er det jo ikke. Norsk presse stiller ikke slike kritiske spørsmål til pandemi-håndteringen, og da Fredrik Solvang i NRKs «Debatten» gjorde et forsøk på å fravriste helseminister Bent Høie et ryddig svar knyttet til Covid19, mørket det i øynene på Høie og han glefset tilbake mot Solvang.

Slike kritiske spørsmål stilles ei heller til norske myndigheter i flere andre viktige saker, og svaret på hvorfor ligger både i journalistenes uprofesjonelle holdning, der de ikke klarer å skille mellom personlig, politisk ståsted og den jobben de burde ha gjort, samt i «kjøpt-og-betalt»-opplegget med pressestøtte og statskanal.

Når da slike meningsmålinger om det ene og andre politisk partiet eller våre politikere kommer i tiden framover til stortingsvalget i september 2021, bør du stille deg selv spørsmålet hvem som har tatt initiativ til undersøkelsen.

Hele tiden skal du spørre også deg selv «er dette en troverdig undersøkelse og et troverdig resultat ut ifra hvordan ting egentlig er opplevd i samfunnet», og ikke minst hvordan er meningsmålingen utført og av hvem?

Svaret kan nemlig godt være, at slike meningsmålinger utelukkende er påvirkningselementer i en litt større sammenheng, nettopp for å bevare «det gode og stabile forholdet mellom politikere og presse».

Mange av oss velgerne tenker ofte «never change a winning team».

I praksis betyr det, at dersom meningsmålingene tyder på at «Erna er best» og «Høyre er flottest», så lar mange seg forføre til å avgi stemme slik de tror mange andre vil gjøre ut i fra meningsmålingene, for noe av det verste vi nordmenn vet er å skille oss ut.

Da kan det, slik det nå oppsummeres fra USA-valget i år, være at velgerne reelt sett er ført bak lyset dels gjennom meningsmålinger, tendensiøs pressedekning og hva Google, Facebook og Twitter eventuelt finner på.

Det er ikke et demokrati verdig, og slik vil vi ikke ha det.

