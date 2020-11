annonse

Israels statsminister anmoder USAs trolige neste president om å være kompromissløs med Irans atomprogram.

Jerusalem Post melder at Benjamin Netanyahu sendte en klar melding til Joe Biden under en minneseremoni for Israels første statsminister, David Ben-Gurion, søndag.

– Ikke gå tilbake til den forrige Iran-atomavtalen. Vi må følge en kompromissløs politikk for å forsikre oss om at Iran ikke utvikler atomvåpen, var Netanyahus oppfordring til Biden.

Netanyahu viste til at Israels «kompromissløse holdning mot Irans atomprogram og motstand mot atomavtalen med Iran» hadde fått arabiske land til å endre sine politiske og diplomatiske forhold til Israel.

Positiv til avtale

Biden har tidligere uttalt at han vil slutte seg til atomavtalen (kjent som Joint Comprehensive Plan of Action – JCPOA) igjen, hvis Iran gjenopptar en streng overholdelse av betingelsene. Han har også sagt at han vil samarbeide med allierte «for å styrke og utvide avtalen, samtidig som å effektivt presse tilbake mot Irans andre destabiliserende aktiviteter.»

Biden og hans nærmeste medarbeidere har ennå ikke spesifisert hva de eventuelt vil gjøre for å styrke atomavtalen, eller hvilke tiltak som de eventuelt vil iverksette for å motarbeide Teherans andre destabiliserende aktiviteter i Midtøsten, som for eksempel sponsingen av terrorgrupper som Hizbollah.

Uenigheter

Barack Obamas tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, Susan Rice, var en av arkitektene bak JCPOA. Som en av de ledende kandidatene for utenriksministerposten i en Biden-administrasjon, vil hun sannsynligvis presse på for at USA går tilbake til avtalen.

Senator Chris Coons, en annen av Bidens utenriksministerkandidater, vil imidlertid ikke støtte å gå tilbake til atomavtalen «uten en tydelig vei for å ta tak i missilprogrammet og støtte til proxy-grupper.»

– Vi trenger en vei fremover som setter begrensninger på Irans missilprogram og støtte til proxy-grupper før jeg ville støtte å bli med JCPOA på nytt. Dette må skje samtidig, sa Coons fredag, som understrekte at han kun snakket for seg selv.

«Maksimalt press»

USAs president Donald Trump forlot atomavtalen med Iran i mai 2018 til fordel for et sanksjonsregime basert på «maksimalt press».

JCPOA skulle begrense Irans atomaktiviteter i bytte mot letting av økonomiske sanksjoner mot Teheran, men tok ikke for seg Irans ballistiske rakettprogram eller iransk støtte til proxy-militser over hele Midtøsten.

Å gå tilbake til avtalen vil være komplisert, og det vil trolig være enda vanskeligere å bli enig om en ny avtale som begrenser Irans missilprogram og tar for seg landets regionale destabiliserende aktiviteter.

Iran har allerede krevd erstatning for skaden forårsaket av Trumps sanksjoner som en betingelse for å komme tilbake til samtaler med USA.

