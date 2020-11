annonse

– Ærlig talt, alt du påstår er sprøtt. Og det er derfor du får så mye kritikk og undersøkelser rettet mot deg, sa journalist Rob Schmitt til Sidney Powell i et intervju på Newsmax lørdag kveld.

Advokaten ble gjentatte ganger spurt om når hun ville offentliggjøre bevisene for en storstilt konspirasjon om valgsvindel.

– Alle som sitter hjemme nå, ønsker å se dette. De ønsker å se hva du har sett. Vil det bli mulig på noe tidspunkt? spurte journalist Rob Schmitt.

– Ja, og det finnes faktisk noen beviser online nå. Vi må prøve å få nettsiden vår oppdatert med klagene som allerede har blitt sendt inn. Jeg skal prøve å få mer materiale opp på nettet denne uken, sa hun.

Hun påstod at det er et «massivt prosjekt» å samle alle bevisene, og at de vil levere det første søksmålet onsdag eller fredag.

– Tror du at dere har ugjendrivelige bevis som vil overbevise millioner av amerikanere? spurte Schmitt.

– Bevisbyrden i en rettssal ligger i overvekten av bevis. Med alt vi har vil dette bli tiltaler på betydelig nivå for svindel og konspirasjon, beviselig utover rimelig tvil, hevdet hun.

Powell antyder også at CIA har vært involvert i disse valgprogramvarene. På spørsmål fra programlederne om hvorfor justisdepartementet og Bill Barr ikke undersøker denne alvorlig saken svarer Powell at Trump har mindre kontroll over justisvesenet enn folk tror og at heller ikke justisministeren Bill Barr har full kontroll over eget departement.

På ett tidspunkt spør en av programlederne hvordan det er mulig at en slik sak, som hvis den er sann, en «så stor, så sjokkerende» kan bli ignorert.

– Det er nettopp grunnen, svarer Powell. – Fordi det er så stort, klarer ikke folk å «få hodet rundt det». Det er for mange knuter som må løsnes. Men det må vi hvis vi skal være en konstitusjonell republikk. Dette kan ikke fortsette.

Hun mener «tusenvis av mennesker» må ha kjent til planene om valgfusk gjennom Dominion.

Powell anklager også den republikanske guvernøren i delstaten Georgia, Brian P. Kemp, for å være korrupt å ha tatt imot penger for å benyttet Dominion i stemmeopptellingen. Kemp er republikaner og har vært regnet som en støttespiller av Donald Trump.

Hun sier et kommende søksmål i Georgia kommer til å bli av «bibelske proporsjoner».

Det er mot slutten programlederne sier at «Ærlig talt, alt du påstår er sprøtt. Og det er derfor du får så mye kritikk og undersøkelser rettet mot deg. Men hvis det er sant, og vi vet ikke, for vi kan ikke se de bevisene du mener å ha.»

