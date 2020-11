annonse

Også mange av de demokratiske velgerne tror på valgfusk i favør Joe Biden.

Både president Trump og flere topp-republikanere mener valget var rigget og at det har vært en koordinert aksjon for å gi Biden ugyldige stemmer slik at han kunne vinne vippestatene.

Media, både i Norge og USA, har allerede kåret Joe Biden som valgvinner til tross for at det pågår etterforskning om valgfusk.

Trump-kampanjens advokater har holdt flere pressekonferanser der de har hevdet at de sitter på omfattende bevis som kan forandre valgresultatet.

Kritiserer Fox News

I Norge har flere såkalte «USA-eksperter» og statsvitere påstått at bevisene Trump-advokatene sitter på ikke er reelle og at det ikke vil føre noen vei. Dette til tross for at valgfusket fortsatt er under etterforskning og at saken ikke har blitt behandlet ferdig i rettsystemet.

I USA har både venstreorienterte CNN og den mer nøytrale Fox News gått ut mot anklagene om valgfusk. Fox News anker Tucker Carlson har ønsket beviser fra Sidney Powell på anklagene om at millioner av stemmer ble endret i favør Joe Biden.

Konkurrenten Newsmax, som angivelig har fått en økning i antall nye seere etter valget, benyttet anledningen til å kritisere Tucker Carlson og Fox News etter innslaget.

Da Trump-kampanjens advokater holdt pressekonferanse torsdag var Fox News-reporter Kristin Fisher kritisk.

– Det meste av det Giulian sa var ikke sant. Dette er virkelig bare noen udokumenterte pårstander. Han feilet å fremlegge bevis om valgfusk, hevdet Fisher, som ble hyllet av medier på venstresiden etter seansen, blant dem nettstedene Daily Beast og Huffington Post.

Resett Podkast: – Sidney Powell og Smartmatic-saken splitter høyresiden

Nå har folk har begynte å vende seg mot Fox News. Trump-rådgiver Sebastian Gorka var sjokkert etter Fisher-reportasjen og skrev på twitter at det ser ut som hun ønsker å bli den nye Jim Acosta.

Acosta er nyhetsreporter for CNN og en velkjent Trump-kritiker, som blandt annet har blitt kastet ut av Trumps pressekonferanser etter å ha nektet å gi seg fra mikrofonen.

Looks like @KristinFisher wants to be the next Abilio @JimAcosta pic.twitter.com/9FHh0ODuTS — Sebastian Gorka DrG (@SebGorka) November 19, 2020

Selv om mediene er kritiske til Donald Trump og hans kampanje som hevder de sitter på valgfusk, er det få som har tatt temperaturen på hva det amerikanske folk mener.

Mange tror på valgfusk

Nå har meningsmålingsbyrået Rasmussen gjort en undersøkelse.

I undersøkelsen fant de ut av 47 prosent av de spurte mener at demokratene enten «stjal Trumps stemmer eller ødela dem» for å sikre at Joe Biden vant valget.

Undersøkelsen fant også oppsiktsvekkende tall fra demokrater. Hele 20 prosent av de spurte mente det var stort sannsynlighet for at Trump ble frastjålet valget, og ytterligere ti prosent mente det var ganske sannsynlig, skriver PJ Media.

20 prosent av demokratene mente der var en viss sannsynlighet for at valget ble stjålet fra presidenten. Mens 10 prosent mente det var helt sikkert at valget ble stjålet.

61 prosent av de spurte mente Donald Trump burde innrømme nederlag. Det inkluderer 84 prosent av demokratene, 37 prosent av republikanerne og 59 prosent av de uavhengige velgerne. 33 prosent mener han bør avstå fra å si seg slått nå.

