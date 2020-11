annonse

Selv ikke grov voldtekt og tortur av barn er alvorlig nok til å miste statsborgerskapet og bli utvist fra Sverige.

Det var i august at to menn med innvandrerbakgrunn torturerte to mindreårige gutter ved en gravlund i Solna utenfor Stockholm i Sverige. Overgrepene skal ha pågått i timesvis, og guttene ble funnet nakne og blodige morgenen etter.

Tidligere denne uken ble to mistenkte i saken, en 18 år gammel tunisier og en 21 år gammel kurder, begge med svensk statsborgerskap, tiltalt for ran, kidnapping, overfall og voldtekt. De to ofrene har også blitt avhørt av politiet, som har offentliggjort forklaringen. Det skriver Nyheter Idag.

De to guttene har forklart at innvandrermennene først hadde tilnærmet seg dem for å forsøke å selge dem narkotika, og da guttene takket nei, fortalte mennene dem at de var en del av den kriminelle gjengen «Death Squad», og truet guttene med seg til et skogsområde i nærheten.

Tortur

Etter å ha nådd frem til en gravlund, ble guttene tvunget til å kle seg nakne, mens de ble truet med kniv. En av guttene ble tvunget til å ligge på magen i flere timer, mens begge gjerningsmennene satt på ryggen hans.

Et av ofrene har også forklart at mennene stod oppå hodet hans.

– Det føltes som om hodet mitt skulle bli som potetmos.

Ble voldtatt

Begge guttene ble stukket rundt omkring på kroppene sine, torturert med lightere, og voldtatt analt med pinner. De ble begge utsatt for kraftige slag.

Et av ofrene har slått fast at det var den tunisiske mannen som var drivkraften bak angrepet og volden. Tunisieren skal ha truet med å brekke nakken på en av guttene, for så å forgripe seg på vedkommende.

Utvisning uaktuelt

Svensk påtalemyndighet har ikke lagt ned påstand om at mennene skal utvises, da begge to har svensk statsborgerskap. Rettssaken skal innledes 30. november, ifølge Samhällsnytt.

