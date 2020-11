annonse

Ansar Allah-bevegelsen (houthiene) påstår å ha truffet et Saudi Aramco-oljeanlegg i havnebyen Jeddah med et hjemmeprodusert missil.

En talsmann for Houthi-militæret, Yahya Sarea, twitret at angrepet ble utført med et missil av typen Quds-2. Han la også ut et satellittbilde av det som angivelig skal være Saudi Aramco-anlegget i nord-Jeddah som står i brann.

بعون الله وتأييده تمكنت القوة الصاروخية من استهداف محطة توزيع أرامكو في جدة بصاروخ مجنح نوع قدس 2 والذي دخل الخدمة مؤخرا بعد تجارب عملانية ناجحة في العمق السعودي لم يعلن عنها بعد،

وبفضل الله كانت الإصابة دقيقة جدا وهرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المكان المستهدف. pic.twitter.com/3xooqUQfLv — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 23, 2020

«Angrepet var veldig nøyaktig, og ambulanser og brannbiler rykket ut mot målet,» skrev Sarea, som også advarte utenlandske selskaper og innbyggere i Saudi-Arabia om å utvise forsiktighet ettersom «operasjonene vil fortsette.»

Ifølge South Front, viser Google Maps et anlegg i utkanten av Jeddah i nord som samsvarer med beskrivelsen og bildet som ble lagt ut av Sarea.

Den saudiarabiske regjeringen har ennå ikke bekreftet påstanden fra houthienes militære talsmann. Den statlige saudiarabiske oljegiganten Aramco har heller ikke svart på en forespørsel om kommentar.

Militære suksesser

For mer enn et år siden, 14. september 2019, rapporterte Saudi Aramco om branner etter et angrep på to oljeanlegg i landets østlige provinser. En talsmann for den saudiarabiske koalisjonen som kjemper mot iransk-støttede opprørere i Jemen, uttalte at 25 droner og missiler ble brukt i angrepet.

Både USA og Saudi-Arabia ga Iran skylden for angrepet, men houthiere tok på seg det faktiske ansvaret.

I løpet av de siste dagene og ukene, har houthiene innledet flere offensiver mot den saudiarabiske koalisjonen i Jemen. De kan vise til flere suksesser på slagmarken, ifølge South Front.

