Støre avviser å sitte i regjering med MDG.

Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne (MDG) varslet mandag at de vil sette blokkuavhengigheten på pause og at de ønsket å innlede samtaler med Arbeiderpartiet og SV etter valget neste år for å se hva de kan oppnå i en koalisjon på venstresiden.

– Når det gjelder regjeringssamarbeid, holder vi fast på at det er SV og Senterpartiet som er våre naturlige partnere. Avstanden til MDG er i dag for stor i sentrale spørsmål til at et regjeringssamarbeid er aktuelt, som i synet på industri og energipolitikk, skriver Støre i en epost til NTB.

Velger side for første gang

Støre understreker at Aps har samarbeidet godt med MDG de siste årene.

– MDGs avklaring om at de ønsker en regjering med tyngdepunkt i Arbeiderpartiet, styrker muligheten for regjeringsskifte og en mer rettferdig politikk som kan stoppe den voksende ulikheten og samtidig skape jobber og kutte utslipp. Det er jeg glad for, sier Støre.

Det er første gang MDG har gått så langt i å velge side i politikken nasjonalt.

Grønn drømmeregjering

– For valget i 2021 er det uaktuelt å gå til Høyre, sier MDG-nestleder Arild Hermstad.

Han mener at regjeringen ikke har ført en ansvarlig klima- og naturpolitikk, og at det derfor er umulig å kunne støtte Erna Solberg som statsminister ved neste valg.

MDG har ikke inkludert Sp i sine frierer så langt.

