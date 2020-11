annonse

annonse

Flere konservative i det engelske parlamentet har nå fått nok av BBC og den nasjonale «woke» bevegelsen.

Over 25 parlamentsmedlemmer fra det konservative partiet, Tory, vil skrive til Storbritannias statsminister, Boris Johnson, og forlange at han gjør noe med det de oppfatter som propaganda fra BBC og venstresiden, skriver Daily Mail.

annonse

annonse

Toryene frykter at nasjonens historie er under angrep fra venstresiden, og mener at The National Trust, en organisasjon som skal ta vare på historiske minner og kulturarv, mister sin veldedighetsstatus.

Appellen, som er ledet av Sir John Hayes, påkaller også en avkriminalisering av lisensordningen av BBC.

Parlamentsmedlemmene mener det er på tide at Boris Johnson nå står opp for det stille flertallet i landet, og tar opp kampen mot det politisk korrekte BBC og The National Trust. Eks-minister, Sir John Hayes, maner til kamp for Storbritannias kulturelle arv.

– De som er ansvarlige for vår felles arv, må stå sammen med oss eller tre til side, uttaler han.

annonse

Det vises til flere eksempler i appellen på hvorfor det nå har gått for langt. The National Trust sin beslutning om å evaluere eiendommer de er i besittelse av på grunn av bånd opp mot kolonialismen, slik som Winston Churchills hjem, Chartwell. De tar også avstand fra å degradere Lord Nelsons heltestatus, samt BBCs beslutning om å sensurere The Pogues’ sangen «Fairytale Of New York» fordi den inneholder ordet «faggot» som er et nedsettende uttrykk for en homofil.

Les også: Boris Johnson går «all in» på havvind og klimatiltak

Det heter seg i skrivet: «I lys av BBCs gjentagende avslag om å gjøre noe med organisasjonens åpenbare liberale agenda, illustrert nylig ved den bisarre avgjørelsen å sensurere en kjent og kjær julesang, (kanskje, på samme måte, skal absolutt all popmusikk bli gjennomgått av en høyt betalt ildsjel!), så mener vi at det nå er på tide å avkriminalisere lisensordningen, slik at vanlige briter selv kan bestemme hvorvidt de ønsker å betale for innholdet i BBC.»

– Vi vet at statsministeren, på grunn av hans læring og omtenksomhet rundt dette, gjenkjenner det faktum at historien ikke kan bli omskrevet eller skrevet på nytt. Så vi mener at han er på vår side vedrørende dette, sier Sir John Hayes.

En annen av de som har signert appellen, Tom Hunt, uttaler følgende:

– Flesteparten av den britiske befolkningen er patrioter. De forstår at vi gjennom historien ikke alltid har gjort det rette. Men de forstår også at dette landet alltid har vært en god kraft og er stolte av å være briter. De finner det derfor veldig frustrerende og opprørende når høy-profilerte offentlige organisasjoner – som i noen tilfeller er veldedige og dermed finansiert av skattebetalerne – promoterer splittende politiske agendaer.

annonse

BBC svarer at deres beslutning om å sensurere «Fairytale Of New York» kun gjelder Radio 1, fordi den har mange unge lyttere som er svært sensitive ovenfor nedsettende karakteristikker av kjønn og seksualitet.

The National Trust forsvarer sine handlinger med at å «utforske og dele historien om plassene vi ser etter, absolutt er innenfor de veldedige målsettinger vi har».

Appellen kommer i en tid hvor det er økende bekymring i det konservative partiet over innflytelsen Boris Johnsons forlovede, Carrie Symonds, har over ham. Hun er ofte identifisert som grunnen til Johnsons nye fokus på det «grønne skiftet».

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474