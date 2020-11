annonse

annonse

Joe Biden ønsker Tony Blinken som utenriksminister og John Kerry som spesialutsending for klima, om han blir president.

Biden bekreftet mandag spekulasjonene i flere amerikanske medier om at han vil nominere tidligere viseutenriksminister Tony Blinken til posten som utenriksminister.

Biden opplyste dessuten at han vil ha tidligere utenriksminister John Kerry som spesialutsending for klima, og Alejandro Mayorkas, som er født i Cuba, som leder for Department of Homeland Security som har ansvar for USAs innvandringspolitikk.

annonse

Les også: Netanyahu til Biden: – Ikke bli med i atomavtalen med Iran igjen

Biden nominerer også CIAs tidligere nestsjef Avril Haines til posten som USAs øverste etterretningssjef.

– Vi har ingen tid å miste når det gjelder sikkerhets- og utenrikspolitikken, sier Biden i en kunngjøring.

annonse

– Disse personene er erfarne og testet i krise, og de er også innovative og har fantasi, sier han videre.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474