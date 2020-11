annonse

annonse

Advokaten Sidney Powell har kommet med kontroversielle påstander om fusk med millioner av stemmer. Nå har Trumps juridiske team kommet med en uttalelse hvor de distansere seg og presidenten fra Powell.

The er Daily Wire som rapporterer dette.

annonse

annonse

«Sidney Powell praktiserer jus på egne vegne,» sa Trumps advokatteam i en uttalelse. «Hun er ikke et medlem av Trumps juridiske team. Hun er hellet ikke en advokat for Presidenten i hans personlige kapasitet,» heter det videre.

«Sidney Powell is practicing law on her own. She is not a member of the Trump Legal Team. She is also not a lawyer for the President in his personal capacity.»

Breitbart skriver at det er Rudy Giuliani og Jenna Ellis fra Trumps juridiske team som står bak uttalelsen hvor de distanserer seg og presidenten fra Sidney Powell.

En kilde sier til Breibart at Trumps advokater «hadde håpet å kunne jobbe med henne [Powell] men at de ikke hadde sett bevis som kunne underbygge det hun påsto og som ville holde i retten.»

annonse

Kraftige påstander

I over en uke har Powell hevdet å ha bevis for at programvaren Dominion, som brukes i stemmeopptellingen i en rekke delstater, er korrumpert og har blitt brukt til å endre millioner av stemmer i favør Joe Biden.

Flere har i dagene som har gått stilt seg tvilende til påstandene, inkludert Resetts redaktør Helge Lurås.

Også Fox News anker Tucker Carlson gikk ut og oppfordret Powell til å legge frem bevis på det han omtalte ville vært århundret forbrytelse om det var tilfelle som hun påsto.

Les også: Ep 42 – Sidney Powell og Smartmatic-saken splitter høyresiden

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474