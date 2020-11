annonse

Britisk høyesterett innleder mandag behandlingen av saken til Shamima Begum.

Høyesterett skal ta stilling til om Begum (20) skal få komme tilbake til Storbritannia for å få anket saken sin. Kjennelsen kan få store følger ikke bare for Begum, men også for andre som har havnet eller havner i lignende situasjoner i framtiden ifølge BBC.

Den britiske regjeringen besluttet å ta fra Begum statsborgerskapet ved å vise til at hun også har statsborgerskap i Bangladesh, samt at hun utgjør en fare for rikets sikkerhet.

Begum hevder at hun giftet seg med en nederlender som hadde konvertert til islam like etter at hun ankom IS-kontrollerte territorium i Syria.

De to andre jentene som reiste til Syria samtidig som Begum, er begge døde.

