I et historisk søksmål stevner Dyrebeskyttelsen i Norge Norsk kennelklubb, to raseklubber og flere oppdrettere for å bryte norsk lov om dyrevelferd.

Flere hunderaser er i dag offer for systematisk avl på utseende som svekker hundens helse og fører til misdannelser og alvorlig sykdom, mener Dyrebeskyttelsen.

Ifølge NTB, stevnet foreningen mandag Norsk kennelklubb (NKK), Norsk bulldogg klub, Norsk Cavalierklubb og utvalgte oppdrettere av engelsk bulldogg og cavalier king charles spaniel for brudd på avlsbestemmelsen i dyrevelferdsloven.

Sykdom og smerter

Dyrebeskyttelsen mener disse rasene er i særstilling mest utsatt for uheldig, men bevisst gjennomført avl som garantert fører til sykdom og smerter for hundene, og utelukkende på grunn av utseende.

– Søksmålet fremmes mot oppdretterne, ettersom det er de som avler rasene i strid med denne bestemmelsen. Det er samtidig viktig for Dyrebeskyttelsen Norge å understreke at avlen drives i tråd med raseklubbenes og NKKs regler og retningslinjer. Disse har et minst like stort ansvar som den enkelte oppdretter, skriver Dyrebeskyttelsen om søksmålet.

Mot loven

Søksmålet går ut på at oppdrett skjer i strid med dyrevelferdslovens paragraf 25, som stipulerer at avl skal fremme egenskaper som gir robuste dyr med god funksjon og helse.

Ifølge Dyrebeskyttelsen, som også kritiserer Mattilsynet for manglende håndhevelse av loven, har det nå vært så mye innavl og over så lang tid at nesten all oppdrett av rasehunder i Norge ikke lenger skjer i samsvar med denne loven.

Norsk Kennel Klub var tirsdag knapp i sin kommentar til det varslede søksmålet.

– Vi er kjent med at Dyrebeskyttelsen vil rette et søksmål mot NKK, og vi ser det ikke naturlig å uttale oss i mediene om en sak som er varslet at vil bli behandlet i rettsinstansene, skriver medierådgiver Kjetil V. Johansen til NTB.

