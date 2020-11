annonse

Flere personer har blitt knivstukket i en kirke i San Jose i California i USA.

– Våre tanker går til familiene til de to medlemmene av lokalsamfunnet som ble drept som følge av knivstikking i angrepet på Grace Baptist Church i byen, skriver ordfører Sam Liccardo på Twitter.

Han opplyser at politiet har pågrepet en mistenkt person.

We can confirm we have multiple stabbing victims; some with life threatening injuries. More updates when available.

— San Jose Police Media Relations (@SJPD_PIO) November 23, 2020