Bodø/Glimts to dansker sørget for at gultrøyene omsider kunne slippe jubelen løs og feire seriegull i Eliteserien etter 2-1-seier mot Strømsgodset søndag.

Ett poeng ville være nok for Glimt i kampen mot Strømsgodset for å sikre klubbens første seriegull. Det er også det første seriegullet til en nordnorsk klubb.

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen var rørt da han snakket med Eurosport etter at gullet var et faktum.

– Glimt har en fin historie, men dette er det største i en historie som går helt fra 1916. Det er så stort for byen og landsdelen og alle. Det er et gull som er til hele landsdelen, sa Knutsen.

Duoen Kasper Junker og Philip Zinckernagel hadde meg seg dansk dynamitt til Drammen og sørget for at gultrøyene var oppe i 2–0 før tolv minutter var spilt. Valdimar Ingimundarson reduserte seks minutter før slutt, men takket være en god Nikita Khajkin i Glimt-buret ble det ikke flere mål for et nedrykkstruet Godset.

Glimts gullfeiring søndag kveld vil gå uten de ferske landslagsspillere Marius Lode og Patrick Berg, som sitter i karantene etter at det ble påvist koronasmitte i landslagstroppen.

Strømsgodset ligger på kvalifiseringsplass, ett poeng bak Start og Brann. Drammenserne har ikke vunnet en seriekamp på sine elleve siste forsøk.

Et gult tog

Glimt har på sin side valset over nærmest samtlige motstandere fram mot årets gull, og Knutsen har høstet mye ros for hvordan han har fått sitt mannskap til å framstå.

– Jeg er rørt. Det er utrolig mye følelser. Det har vært en hel klubb som har jobbet i en retning over lang, lang tid. Jeg synes vi har vært tøffe. Vi har vært offensive og trodd på vår måte å spille på. Med en tilnærming til offensiv fotball og å angripe med mye folk, sa Knutsen.

– Jeg føler vi har vært et gult tog som var råe i fjor. Vi startet i oppkjøringen med at vi skulle gå strake veien. Ingen regnet med at vi kom til å klare det, men vi gjorde det. Vi gjorde det vi gjorde i treningskampene. Vi klarte det i 20 kamper, sa Knutsen og henviste til tapet mot Molde i den 21. serierunden.

Sjanserikt

Kveldens oppgjør startet med solid Glimt-dominans. En liggende Junker brukte knottene til å sette kampens første mål og sitt 19. mål for sesongen.

Salvesen kom til en god mulighet da Godset-spillerne sto i kø i Glimt-feltet, men spissens heading gikk over. Like etter var Zinckernagel på plass på 17 meter. Et noe passivt Godset-forsvar sto og så på at dansken dunket inn ballen hardt og lavt til venstre.

Deretter skapte Godset flere gode muligheter. Etter 30 minutter kom Ingimundarson fri og headet hardt mot mål, men Khajkin reddet godt. Keeperen måtte igjen fram med hanskene da Lars-Jørgen Salvesen avsluttet fra 17 meter etter 39 minutter. Minuttet senere var han godt plassert og reddet igjen på Valdimar Ingimundarsons avslutning.

Khajkin, som flere sådde tvil om før sesongen, sto nok en god kamp og sørget nærmest egenhendig for at Strømsgodset ikke scoret før pause.

Gulljubel

Strømsgodset fortsatte sitt gode spill etter pause og hadde ballen mest. Men innleggene var ikke alltid presise, og Khajkin tok det han skulle på det som kom fra drammenserne som sliter i bunnen av tabellen.

Glimt tok mer over og fikk muligheten til å avgjøre det hele ved Ola Solbakken etter en time, men han gikk for egne muligheter, og Viljar Myhra reddet godt. Han ville ikke være noe dårligere enn Glimts Khajkin og vartet opp med en ny kjemperedning på et hardt skudd fra Elias Hagen.

Glimt fortsatte å skape sjanser på kontring mot et offensivt Godset. Solbakken satte opp Junker i en god posisjon, men spissen skjøt over.

Ingimundarson reduserte etter et flott innlegg av Mikkel Maigaard med seks minutter igjen. Godset satte inn en sluttspurt, men Khajkin var stødig og holdt ballen unna nettmaskene og sikret seier for Glimt, som kunne gjøre seg klare til å feire sitt historiske seriegull.

Kaptein Saltnes: – Vi har tidvis flyttet grenser

Bodø/Glimt-kaptein Ulrik Saltnes var stolt og litt skuffet etter at seriegullet var sikret søndag kveld etter en eventyrlig sesong.

– Det føles OK, men først og fremst er jeg litt skuffet over kampen. Jeg synes det var en litt dårlig prestasjon av oss. Men jeg håper den følelsen gir seg etter hvert, og så blir det mer ekstase over gull, sa Saltnes til Eurosport.

Ett poeng var nok til å sikre gullet, men Glimt tok hjem 2-1-seieren mot et Strømsgodset-lag som skapte mange sjanser. Saltnes, som har byttet på med Patrick Berg om å være kaptein denne sesongen, ledet laget i Bergs fravær på grunn av karantene.

– Jeg synes vi tidvis har flyttet grenser for vår egen del og kanskje litt for norsk fotball òg, Jeg synes vi har vært veldig tøffe og gjort det på vår egen måte hele veien. Når man ser tilbake på det, er det en ganske vill reise de siste årene, oppsummerte Saltnes.

27-åringen forlenget kontrakten sin med Glimt i høst til 2023.

