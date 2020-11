annonse

Som en kjernesunn hvit mann i sin beste alder ser jeg penger i alt, fra jeg står opp til jeg legger meg.

Med det utgangspunktet ser jeg tap i å bevare fortiden. Det bør en kvitte seg med, og man skal heller ikke fylle loftet med skrot. Det bør ryddes og kastes. Vi må se fremover, og ikke dra med oss gamledager. NRK var en engang et monopol. Men nå har vi 100 kanaler. Skal vi da kaste 6,6 milliarder kroner ut av vinduet for å beholde en kanal? En kan vel da leve godt med 99 tv-kanaler.

NRK er i en særstilling. Alle må betale, og finansieringen går over skatteseddelen. Men i Frps alternative statsbudsjett har de tatt høyde for å avkorte utgiften til NRK med to milliarder. Det er en god start, å omgjøre tærende jobber til verdiskapning. Det trengs her i landet, nå som oljeinntektene flater ut. I neste budsjett kan vi foreta liknende kutt, og snart er NRK avviklet.

NRKs bortgang vil også styrke lokalavisene. De mister en dominerende konkurrent, en aktør som ikke trenger å forholde seg til inntekter og utgifter.

Noen vil kanskje si at mange ikke vil få en ny jobb, og det er nok mulig. Men deres kompetanse er etterspurt i andre bransjer. Sissel Wold og Thor Gjermund Eriksen kan snakke for seg, og de kan presentere produkter på stands i butikker. Der kan de også få bonus hvis de øker salget. Det vil styrke deres følelse av egenverdi, ved at de bidrar med noe til fellesskapet. Det som skal gå til de gamle, syke og de svake i samfunnet.

