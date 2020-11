annonse

Skokjøp med bismak.

På nettet hadde Arslan Gibadullin funnet seg et par sko av merket The North Face.

Han fisket frem kortet sitt og betalte for varen, og dro deretter for å plukke opp sitt nye fottøy ved et hentepunkt.

Det som skjedde da, hadde han neppe ventet.

Hendelsen fant sted i St. Petersburg, Russlands nest største by, to timer fra finskegrensen.

Istedenfor å glede seg over de nye, dyre skoene, ble det trolig en uggen handleopplevelse. Inne i det ene fottøyet var det nemlig sydd inn en papirlapp.

– HELP I AM IN JAIL IN CHINA PLEAS HELP UYGHUR, hjelp, jeg er i fengsel i Kina, vær så snill å hjelpe uighurene, stod det skrevet med blå kulepenn.

Uighurene er et tyrkisk folkeslag som lever i Øst-Turkestan, også kjent som Xinjiang, i dagens Kina. Flertallet er muslimer.

I år har det kommet rapporter om påstått vilkårlig fengsling, slavearbeid og tvangssterilisering i regionen. Over en million skal uighurer skal være internert i konsentrasjonsleirer.

Arslan tok bilde av funnet og la det ut på Instagram. The Moscow Times, som har snakket med skokjøperen, har ikke kunnet verifisere om papirlappen og dens budskap er autentisk.

Ikke desto mindre er det internasjonal enighet om at både mange uighurer og endel etniske kinesere holdes som moderne slaver. Det kinesiske kommunistparti og dets partipamper lever angivelig på arbeidet fra hundretusener av mennesker.

The North Face er et verdenskjent merke innen idretts- og friluftsantrekk. Dermed er det ekstra kontroversielt hvis produktene er laget i fangenskap.

VF Corporation, som eier The North Face, avviser at klærne og fottøyet deres tilvirkes under slike forhold.

The North Face har alle sine fabrikker i Vietnam, men mottar dessuten tekstiler og annet materiell fra forsyningskjeder i Kina, Sør-Korea og India.

Dermed kan lappen som Arslan fant, i teorien stamme fra en komponent som ble laget i Kina og deretter sendt til Vietnam for å settes sammen til en sko.

Menneskerettighetsgrupper mener derimot at VF Corporation og andre store produsenter vet mer enn de offentlig vil vedkjenne seg.

I en rapport fra juli hevder 180 organisasjoner at «praktisk talt hele» klesindustrien er medsammensvorne i slaveriet.

Det er for øvrig ikke første gang vestlige kunder har funnet skriftlige rop om hjelp etter å ha kjøpt varer «Made in China».

Hun ventet kanskje på en hilsen fra julenissen, den seks år gamle jenta i Storbritannia for to år siden. Isteden fikk hun et julekort som ikke akkurat innbød til en trivelig feiring.

På kortet skrev en gruppe personer at de holdes i tvangsarbeid ved en fabrikk i Shanghai. Hendelsen førte til at dagligvarekjeden Tesco, hvor julekortene var blitt kjøpt, innstilte sine leveranser fra den aktuelle fabrikken.

Dette skriver VF Corporation til sitt forsvar:

– VF Corporation og dets merkenavnportefølje bruker ikke tvangsarbeid i tilvirkningen av noen av våre produkter, og fengselsarbeid har ikke vært brukt i tilvirkningen av noen av våre produkter.

– Skoene [i St. Petersburg] befant seg aldri i Kina. Skoene som forbrukeren kjøpte, ble tilvirket i Vietnam og fraktet rett fra fabrikken til vår fasilitet i Belgia og deretter til et distribusjonssenter i Russland. (…) Ingen av VFs produkter har sin forsyningskjede i Xinjiang-regionen.

