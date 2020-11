annonse

Ti av elleve fylker er skeptiske eller negative til kjøttkutt som klimatiltak viser høringsrunde. Men Oslo vil satse på mer vegetar.

MDG er spesielt opptatt av å kutte kjøttforbruket.

– Både Norge og resten av verden står i dag overfor store miljøutfordringer. Maten vi spiser, og særlig det enorme konsumet av kjøtt, er en av dem. Derfor ønsker MDG og byrådet å gjøre det enkelt å redusere kjøttforbruket, sier Sirin Stav (MDG), leder i Samferdsels- og miljøutvalget i Oslo bystyre til Nationen.

Oslo kommunen vil redusere kjøttforbruket og lage en handlingsplan for mer vegetar og skriver følgende i sitt høringssvar:

«Kjøttforbruket skal reduseres og andel frukt, grønt, belgvekster og sesongvarer i kommunale virksomheter skal økes. Det skal utvikles en handlingsplan for å fremme et mer vegetarisk kosthold i Oslo, i tråd med helsefaglige råd. Oslo kommune mener at det som ledd i oppfølgingen av Klimakur bør utvikles virkemidler som kan bidra til å dreie forbruket over mot mer klimavennlige matvarer, for eksempel ved å innføre klimaavgift på rødt kjøtt»

– Vi har allerede innført vegetarmandag i kommunens kantiner, men det er titusenvis av andre måltider vi også kan gjøre noe med. Bare tenk på alle barnehager, skoler, institusjoner, kantiner og sykehjem, flere grønne måltid i uken vil utgjøre en stor reduksjon i kjøttforbruket, sier Stav.

Kunskapsløse

– At Oslo er positive til dette viser den avstanden vi har fått fra matproduksjon i dette landet. Det er stadig færre som vokser opp med matproduksjon og da blir det lite kunnskap om hvordan jordbruk egentlig er, både med bruken av jorda og selve husdyrholdet, fylkesvaraordfører i Innlandet Aud Hove (Sp).

Hove tror «mangel på kunnskap» kan ligge bak at Oslo er det eneste fylket som er positive til kjøttreduksjon.

En gjennomgang fra AgriAnalyse har vist at implementering av tiltaket vil gi om lag 8900 færre fjøs og over 300 000 færre beitedyr i Norge.

