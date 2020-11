annonse

annonse

NRK-profilen Noman Mubashir sier at smitten øker faretruende raskt nå. Det samme gjør dødstallene. Det er på tide at alle går i selg selv og spør: Er vi tilstrekkelig flinke til å følge restriksjonene?

– Vi begynner fort å se etter syndebukker, men dette er ikke en konkurranse om hvem som er best i koronaklassen, skriver Journalist og programleder i NRK, Noman Mubashir i Utrop, og legger til:

– Nettet koker for tiden. Folk er sinna. Rasistiske kommentarer florerer. Innvandrerne får skylda for fase to. Halvparten av de innlagte på sykehusene den siste måneden med koronasmitte er født i et annet land.

annonse

Les også: Innvandrere klart overrepresentert blant koronasmittede

Han sier at smittetallene innvandrertette bydelene som Stovner og Søndre Nordstrand har skutt i været. Bydel Ullern, hvor han selv er bosatt har færrest koronasmittede, men han legger til at der ser en sjeldent melaninrike nordmenn foruten filippinske au pairer.

– Jeg kommer hjem. Åpner Instagramen hvor norskpakistanske venner uttrykker frustrasjon over bryllupene den siste helgen. Ryktene svirrer i det norskpakistanske miljøet. Alle kjenner én eller flere som er smittet, skriver han, og tilføyer:

annonse

– Det hevdes at den ene bruden visste at hun var smittet, men insisterte på at bryllupet skulle gjennomføres.

Les også: Stadig høyere andel innvandrere blant coronasmittede

Mubashir skriver videre at bryllupsarrangørene ser en annen vei hvis det kommer flere gjester enn hva som er tillatt. «Bare de får nok penger under bordet».

– Flerkulturelle ressurspersoner jobber iherdig som brannslukkere. Peker på sosioøkonomiske årsaker. At innvandrere er familieorienterte og veldig sosiale. Bor trangt. Har underliggende sykdommer som diabetes.

– Vi har ikke tid til bortforklaringer. Hele verden er rammet. Du kan dø. Jeg også, advarer han.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474