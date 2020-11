annonse

Mainstream-mediene har låst seg fast i en forakt om ikke et regelrett hat mot Donald Trump og alt han har betydd for å skyve tilbake en agenda for globalisme. Slik har det vært siden 2015. Nå må ikke høyresiden og de som har støttet Trump bli like blinde og analytisk handikappede, bare fordi man så sårt ønsker et visst utfall i presidentvalget.

Det er ingen tvil om at mediene, med Big Tech og en akademisk elite som, etter min ringe analyse, er hjernevasket av ideologi – det vi kan kalle «the establishment» – gikk sammen og brukte penger, løgner, utestengelser, manipulerte søk og alle virkemidler de kunne for å hindre gjenvalg av Donald Trump.

Fra 2016 og langt inn i 2018 samlet de samme kreftene seg om en ren konspirasjonsteori om at Russland og Trump samarbeidet om å jukse ham til seieren. De var overbevist om at han var skyldig og lagde artikkel på artikkel om det. Svært mange lot seg påvirke.

Om disse forholdene er vi – de alternative mediene – og mange av våre lesere enige. Og vi unnlot ikke å kritisere MSM for nettopp dette hatet mot Trump og det han sto for. Forakten for ham blindet deres evne til å se objektive fakta i øynene og korrigere sine egne oppfatninger i lys av det som kom fram. Deres hat mot Trump og manglende evne til å betrakte hans program nøktern, er en skamplett som vil hefte ved deres troverdighet og moralske tyngde i lang, lang tid.

Slik sett var valget i 2020 «rigget». Trump mobiliserte folk likevel, det er en bevegelse som gjerne kan gis navnet «Trumpisme».

Til dere som støtter og mener Trump er en svært viktig kraft som kom til rett tid: Det er lov å være sint, det er lov å synes at valget var urettferdig. Det er lov å mistenke at det ble utført regelrett juks.

Men vi må puste gjennom nesen.

For det må det ikke bli slik at de som har støttet Trump og hans nasjonale og mer jordnære og realistiske tilnærming til politikk, økonomi og kultur, graver seg ned i den samme intellektuelt uredelige sumpen som «venstresiden» og godhetsposørene i MSM. Det er ingen løsning på noen problemer å tro blindt på enhver påstand om valgjuks, så lenge synderen er demokratene og offeret er Donald Trump.

Man bør ikke snu det forkastelige på hodet og selv gjøre seg like slett som sine meningsmotstandere i MSM og den gemene hop som kun følger NRK, TV 2 og deres kumpaner i VG, Dagbladet og Aftenposten.

For og imot Sidney Powell

I forrige uke gikk jeg ut og analyserte påstandene om valgfusk som kom fra advokat Sidney Powell. Det skulle angivelig være snakk om systematisk juks med millioner av stemmer, og de skyldige var Dominion og Smartmatic. Hun nevnte både CIA og George Soros, og at dette gikk til topps med Joe Biden. Tusenvis av mennesker skal angivelig ha vært involvert og visst om det, sa hun i et intervju med Newsmax.

Jeg fant, basert på flere tegn og varsler som jeg gjorde rede for, at det virket lite sannsynlig at omfanget av fusket kunne være så stort og at det var en så omfattende konspirasjon. Det ville, som Tucker Carlson sa, vært den største forbrytelsen i USAs historie om det var sant. Jeg snakket også inn en podkast om temaet og stilte Powells troverdighet i tvil.

Jeg registrerte samtidig at Document.no og dets redaktør Hans Rustad stilte seg fullt og helt bak Powell. Som han skrev så sent som fredag 20. november under overskriften «Selvsikker Giuliani og Powell: De vet hva de snakker om. Dette er tidenes skandale».

Siden mange assosierer Resett og Document.no så tett, mente jeg det var viktig å markere avstand allerede tidligere i uken. For om disse påstandene skilte vi lag. Rustad skrev:

«Rudy Giuliani og Sidney Powell er et formidabelt par. Det står respekt av dem. Når de går ut som de gjør, kan det ikke unngå å gjøre inntrykk. De sier de har tonnevis av bevis for valgsvindel som de kommer til å legge frem for domstolene. Powell var også sikker på at justisdepartementet kommer til å ta affære.

Det som har foregått, er så stort at det aldri må få skje igjen: Et program og maskiner utklekket i Venezuela er brukt i et amerikansk valg for å gjøre det mulig å ha kontroll på resultatet. Resultatet er manipulert i sanntid, og stemmene er eksportert til Frankfurt og Spania. Eiere er venner av Hugo Chavez og Maduro. Cuba og Kina er også inne i bildet. En stor, viktig person er Eric Coomer, som finansierer Antifa.»

En del av Resetts lesere og aktive deltakere i kommentarfeltet likte dårlig at Resett stilte seg tvilende til Powells (og på det tidspunktet Giulianis) påstander. Man kunne se kommentarer som «Nå har Resett blitt som MSM», «Dette var skuffende», «På tide å overføre støtten til Document.»

Søndag kveld norsk tid kom så meldingen om at Trumps advokatteam med Rudy Giuliani og Jenna Ellis i spissen distanserer seg fra Powell, som de så sent som torsdag 19. november hadde en felles pressekonferanse med. Det betyr også at Donald Trump ikke lenger ser seg tjent med å bli assosiert til det Powell sier.

Hvor står vi nå?

Etter min mening var det bedre sent enn aldri at Trump distanserte seg til Powell. Det var en grunn til at selv Fox News, Breitbart, Daily Wire og andre konservative nyhetsmedier holdt tilbake fra å skrive intenst om disse påstandene. De virket rett og slett for utrolige til å kunne stemme. Det var konstruerte påstander og en fantasi som ble presentert som en virkelighet. Slik sett kunne det minne om «Russia-collusion» påstandene fra MSM og venstresiden. Om ikke enda et hakk verre.

Heldigvis har ikke USA sunket så dypt som Powells anklager skulle ha det. Og det var blant annet derfor mange av oss tvilte.

Jeg ser i kommentarfeltet at det fortsatt er en del som tviholder på at selv distanseringen som Trump har gjort er del av en plan for å gi Powell friere tøyler, og at det bare er et spørsmål om tid før hun setter inn nådestøtet. Det er å klamre seg til et halmstrå. Det er overveiende sannsynlig at Trump og Giuliani har trukket samme slutning som Resett. De har distansert seg fordi de ikke tror på henne, og ikke som ledd i en snedig taktisk manøver for å gi henne frie tøyler til å komme med knusende bevis.

Hva vil dere med Resett?

Jeg vil be dere, som mente at Resett «er som MSM» da vi ikke kjøpte Powells versjon, om å holde opp et speil nå, og tenke gjennom den kritikken som mange hadde mot de i hovedstrømsmediene som hatet og foraktet Donald Trump så til de grader at man fullstendig mistet sin analytiske dømmekraft og trodde Putin sto bak alt.

Og jeg ber også dere som tok den avgjørelsen om å kutte støtten til Resett fordi vi ikke stilte oss bak det som var dårlige funderte beskyldninger om valgfusk i Dominion/Smarmatic-saken, om å tenke gjennom hva slags nettavis dere vil at Resett skal være.

Ønsker dere at vi skal være en medlemsblad for en «sekt» som har bestemt seg på forhånd for hvordan verden ser ut, eller vil dere heller at vi skal kunne bruke tid på å sette oss inn i hva virkeligheten faktisk er før vi konkluderer? Vil dere at vi skal rapportere nyheter og gi de analysene vi selv tror stemmer, eller at vi skal vise «lojalitet» til en forhåndsdefinert sak?

Jeg tror strengt tatt jeg vet svaret på det, og jeg håper dere velger å støtte oss økonomisk i fremtiden også.

Uten deres økonomiske hjelp, forsvinner Resett – om det er det dere vil.

