Det blir ingen nye forhandlingsmøter mandag. Frp-leder Siv Jensen sier situasjonen er «svært fastlåst».

– Det er helt åpent på dette tidspunktet hvordan dette skrider fram. Det er på ingen måte gitt at vi kommer fram til enighet, sa Jensen da hun orienterte om forhandlingene i Stortinget mandag.

Høyre-leder Erna Solberg, Venstre-leder Guri Melby og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad drøftet budsjettet med Frp-leder Siv Jensen på Statsministerens kontor søndag, skriver NTB.

Budsjettforhandlingene har pågått siden 9. november. Allerede første uke ble de enige om en ny koronakrisepakke på 22,1 milliarder kroner for kommuner og bedrifter.

– Det er på ingen måte gitt at vi kommer fram til enighet. Dette handler også litt om at Frp ikke på noen som helst måte er en rundingsbøye for regjeringen og regjeringspartiene, sier Jensen.

– Det er en betydelig avstand mellom oss. Vi må ha våre gjennomslag for å bli enige med regjeringen. Vi forventer at regjeringen jobber konstruktivt, målrettet og systematisk for å legge nye tilbud på bordet.

Mange tema

Mandag trakk Jensen fram grensehandel og avgiftskutt på typiske lokkevarer, sysselsetting, samferdsel, kutt i bompengene og pensjonistenes kår som viktige saker for Frp.

Hun viste også til at kvoteflyktninger er en «velkjent problemstilling som diskuteres».

– Hvis det skulle være noen tvil: asyl- og innvandringspolitikk har alltid vært viktig for Frp, uansett hvilken forhandling vi sitter i, sier Frp-lederen.

– Vi må oppleve gjennomslag som gode nok til at vi kan signere på en helhetlig budsjettavtale. Frps gjennomslag må bli svært tydelig, sier Jensen.

I slutten av forrige uke ble forhandlingen avgjort løftet opp på partiledernivå.

