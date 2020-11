annonse

Maarten Mortier (26) reiste til Norge for å treffe sin kjære, men på grensen ble han stoppet av politiet og satt i ti dagers karantene.

Nå har han bodd åtte dager på G-kroen motell i Eidskog noen hundre meter fra svenskegrensen. I begynnelsen var han helt alene på hotellet, han sier til NRK at det var som en «skrekkfilm».

– Jeg var redd jeg skulle ende opp som Jack Nicholson i The Shining, sier 26-åringen og ler.

Fra om med 9. november må alle som kommer fra røde land interneres i karantenehoteller i ti dager. Dette må de betale selv, det koster 500 norsk kroner per døgn.

– Ikke alle er klare over at de må betale for oppholdet. For de første gjestene kom det som en overraskelse, sier daglig leder ved G-kroen Cilia Sæthershagen-Kyle.

Sæthershagen-Kyle har seks gjester nå, og de fleste kommer fra Sverige.

– Vi sørger for måltider, svarer på spørsmål og hjelper dem med å få tatt en koronatest, sier hun.

Da viruset kom var hun redd for konkurs, men nå kan hun overleve ved å være et karantenehotell.

De internerte holder seg stort sett innendørs, men har lov til å ta seg en luftetur i nærheten av hotellet. Men dersom de forlater interneringsstedet før tiden blir politiet varslet.

– Det har så langt ikke skjedd, sier Cilia Sæthershagen-Kyle, og legger til at folk er flinke og overholder reglene.

Dagene blir lange, forteller Maarten Mortier. Han bruker tiden til å meditere og spille gitar.

