annonse

annonse

President Trump og det føderale organet GSA har gitt påtroppende president Joe Biden grønt lys for å begynne overgangsperioden før maktovertakelsen i januar.

Det er det føderale organet General Services Administration (GSA) som står for denne prosessen. GSA-sjef Emily Murphy skriver mandag i et brev til Biden, at han ser ut til å ha vunnet valget. Presidenten selv bekrefter at han har beordret overgangsprosessen igangsatt på Twitter.

I want to thank Emily Murphy at GSA for her steadfast dedication and loyalty to our Country. She has been harassed, threatened, and abused – and I do not want to see this happen to her, her family, or employees of GSA. Our case STRONGLY continues, we will keep up the good…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020