Einar Aas var Eirik Jensens sjef fra 2009. Han mener Jensen ikke ville blitt tatt uten ham. Han kaller det en ensom kamp å få has på den tidligere politispaneren.

Aas ble tipset av kollegaer om Jensen allerede i 2003/04 da han jobbet i Asker og Bærum.

– De sa at det trolig er en «møkkete» polititjenestemann i Oslo. Navnet ble nevnt, forteller Aas.

Jensen ble først pågrepet ti år senere, i februar 2014.

I et langt intervju i Politiforum forteller politiinspektør Einar Aas sin historie om den svært spesielle saken som for hans del startet da han var kriminalsjef i Asker og Bærum politidistrikt. Det var der Gjermund Cappelen bodde og var et velkjent navn for dem. Men til tross for at store ressurser ble satt inn for å ta ham, slapp han alltid unna.

– Jeg våger påstanden om at dersom ikke jeg hadde kommet inn i Oslo-politiet, så hadde det ikke blitt noen Eirik-Jensen sak. Det hadde heller ikke blitt noen Cappelen-sak, sier Aas.

Han lar den videre forklaringen henge i lufta, skriver Politiforum.

– Men det er klart at det hadde vært enklere å bare sitte stille og ikke gjøre noe. Det har vært et ensomt løp. Jeg visste da dette startet at her kom jeg til å bli stående alene. Men jeg hadde ikke trodd at det kom til å bli så ensomt som det ble.

Da han begynte som kriminalsjef i Oslo i 2009 var det en rekke politimenn som varslet ham om mistillit til Jensen.

Da begynte en katt og mus lek.

Fortellingen til Aas i Politiforum er lang. Redaksjonen anbefaler Resetts lesere å gå til originalkilden for det fulle intervjuet.

