«Brenn hele huset ned,» sa Trumps tidligere sjefsstrateg Steve Bannon for noen år siden. Det kan hende han har fått det som han ønsket.

Det er noe kvalitativt annerledes som foregår nå. Vi lever innenfor de samme geografiske grensene, men vi tenker ulikt, vi har ulike «fakta» – og vi har ulike mål.

Denne splittelsen skyldes ikke bare at vi har hatt ulike meninger om grenser, om nasjonalstaten vs. globalisering eller om Donald Trump, selv om det i høyeste grad spiller inn. Vi er så fragmentert i ulike «siloer» av verdier og fakta også på grunn av sosiale medier og internett.

Tidligere hørte man på presten, som fortalte hver søndag hva virkeligheten var og hva myndighetene mente. Så kom aviser, radio og tv med et fåtall kanaler. I Norge fikk «alle» sine sannheter gjennom NRK.

Hver og en har nå sin unike kombinasjon av nyhetskilder. Algoritmene sørger for at du får mer og mer av det samme inn i feeden din på Facebook eller når du søker opp noe på Google. Vi har ikke lenger ett samfunn, vi har en rekke ulike «grupper» som formes, går i oppløsning, og formes igjen.

Vi mistror hverandre intenst. De venstreorienterte og den akademisk utdannede eliten er hjernevasket på sin måte og forakter alt som smaker av nasjon, av det rotfaste, av realisme. De har funnet sitt nirvana i å holde klimaet stabilt, i å skape multikultur og et koordinert, globalt regelsett. Noe alle både skal ville og bli tvunget til på samme tid.

For andre er det tyranni og tvang og New World Order. Noens drøm er andres mareritt. Med covid-19 har en ny dimensjon av autoritære tiltak blitt alminneliggjort over hele verden og for de tidligere mest frie land. Vi går med maske, må i karantene, kan ikke reise og kan ikke jobbe. Det er unntakstilstand – og ikke kan man si imot.

Vi har levd siden februar i en dystopi som skaper enda mer mistenksomhet om at noen har en agenda og fører vanlig folk bak lyset. Når arbeidende styreformann Klaus Schwab, som leder Davos-menneskene i Verdens økonomiske forum, i tillegg sier rett ut at man nå skal bruke covid-19 krisen til å introdusere en omfattende økonomisk og «grønn» omstilling kalt «The Great Reset», er det ikke rart om folks varsellamper skrus på.

Det er mistenksomhet som gjennomsyrer høyresiden nå.

Halve USA stemte på Trump i 2016, og nok en gang i 2020. Mange kan ikke få seg til å tro at Joe Biden vant uten massiv fusk. Etter år med forakt fra mediene mot Trump og et dypt splittet folk tror man «hva som helst» om hverandre. Trump er Hitler, eller Trump er Gud. At Trump samarbeidet med Russland, eller at Trump ble svindlet av den dype staten.

Men vi er ikke bare splittet i to – mellom høyresiden og venstresiden – vi er i ferd med å splittes i enda finere nyanser. Det er de som tror/ikke tror på Sidney Powell, på Tucker Carlson, på Resett, på Document. Noen tror at Trump også har forlatt den rette siden. Var han ikke den helten “Q” snakket om som kjemper på vegne av «patriotene» mot den dype staten? Jo, sier andre – dette er del av en plan.

Og selv om Facebook og Twitter prøver å sensurere det vekk, er det utallige steder man kan finne bekreftelser på det man mistenker. Og når noe sensureres, blir man enda mer overbevist om at det er sannheten de forsøker å holde skjult.

Kan det være at den viljen og frustrasjonen som ledende krefter både til venstre og høyre har oppmuntret, nå har kommet ut av kontroll?

«Systemet» er ødelagt og huset har brent ned, men er det et uhyre som stiger opp av asken?

