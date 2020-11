annonse

…da hun nevnte «svenske tilstander» før det norske Stortingsvalget i 2017 eller som irriterer deg over at noen snakker om store utfordringer ved stor innvandring fra voldskulturer og dårlig integrering? Hvis ja; ta en ekstra god kikk på overskrifter fra svenske medier fra de siste ukene.

L oss ta forrige uke!

Sakene handler om et granatangrep mot en politimann i hans hjem, rundt 100 gjengmedlemmer arrestert, 16-åring ville drepe 16-åring, to arrestert for mord på bandemedlem, 18 år gammel gjengleder drept utenfor boligen, 85 år gammel kvinne alvorlig skadet etter bombeangrep mot legevakt, pike sparkes i hodet og tvinges til å kysse innvandrermenns sko.

Dette fortsetter dag etter dag, uke etter uke, måned etter måned og år ut og år inn.

Mislykket innvandring og integrering

Sverige har satt seg i den ulykkelige situasjonen at de har tatt inn to millioner mennesker fra ikke-vestlige land de siste 20 årene. Fra 2010 til 2019 kom 1,3 millioner av disse, og bare i 2015 kom det 500.000 mennesker under den såkalte «flyktningekrisen i 2015».

75 prosent av de som ankom Europa i 2015 var ikke fra Syria, som var selve foranledningen til at Europa åpnet sine dører på vidt gap, men fra andre land i Midt-Østen, Afrika og fra Afghanistan.

De aller fleste var unge menn, som kunne reise gjennom flere fredelige land, før de stod ved Europas grenser.

Unge menn fra klan- og voldskulturer, ofte analfabeter og uten fremtidsutsikter i et mer og mer spesialisert arbeidsmarked, fikk altså innpass i hopetall i Sverige, og det samme skjer i mindre skala i Norge.

Visste godt hva hun snakket om



Da Sylvi Listhaug brukte begrepet «svenske tilstander» var det ikke tatt ut av løse lufta, for Sverige har hatt en fryktelig utvikling innen dødsskytninger, voldtekter, grov kriminalitet og klan- og æresvold.

Da Listhaug nevnte «svenske tilstander» før valget i 2017 var det for å advare norske velgere mot å gå i retning av den europeiske katastrofen Sverige. Hun fikk svar på tiltale fra innvandringsvennlige folk på venstresiden av norsk politikk, regjeringskolleger fra Høyre, og ikke minst fra svenske politikere.

Visstnok fantes det ikke «svenske tilstander», ifølge de som kritiserte Sylvi Listhaug.

Mediene fulgte opp i nyhetsartikler i avisene, på radio og TV og ikke minst i kommentarspaltene, der journalister og redaktører veltet sin indignasjon over Listhaug fordi hun pekte på et sårt punkt, nemlig «mislykket innvandringspolitikk og dårlig integrering».

Norske journalister er definitivt ute på venstresiden av norsk politikk, og driver massiv misjonering og desinformasjon på vegne av de politiske partiene de har mest sympati med, som også er partier med sterk innvandringsvilje.

Fra ille til verre

Svenske næringslivstopper er bekymret for bildet av Sverige som et land der det skytes på åpen gate og der bomber sprenges. I reisebrosjyrer i flere land omtales Sverige som «et problem-land», og ikke uten grunn.

Totalt ble det rapportert om 257 sprengninger i 2019, mot 162 året før. Ekstremt få gjerningsmenn er dømt for sprengningene. Ikke en av ti eksplosjoner i fjor førte til tiltale. Det gjelder også bombesprengninger mot svenske politistasjoner.

Antallet tilfeller av konstatert dødelig vold (mord, drap, mishandel med dødelig utgang) har fra 2002 til og med 2019 ligget et sted mellom 81 som laveste og 113 som høyeste (2017). I fjor var antallet 111.

Voldtekter i Sverige har økt med 1666 prosent siden 1975 per januar i 2019. I 1975 var det registrert 421 voldtekter, i 2018 7436 fullbyrdede voldtekter – som betyr 620 per måned, 20 per dag og 74 voldtekter per 100.000 innbyggere.

Sverige har gått i hel feil retning hva angår kriminalitet totalt sett, og det er nyankomne flyktninger, kvoteflyktninger, migranter og familiegjenforente, som utgjør den absolutte hovedtyngden av forbryterne, og 2. og 3. generasjons innvandrere fra ikke-vestlige land.

Norske medier lyver om sannheten

«Svenske tilstander» er etterhvert et godt kjent begrep, og selv om det påstås fra politikere i Sverige at landet aldri har vært tryggere enn nå og at kriminalitet ikke har noe med innvandring å gjøre, viser fakta og statistikk noe annet.

Hva angår Norge og norsk presse unnlot de i stor grad å gjøre noe særlig ut av uttalelsene fra den svenske statsministeren Stefan Löfvens tidligere i høst om at det var en reell kobling mellom alt for stor innvandring, mislykket integrering og kriminalitet.

At norsk presse i stor grad underslo Löfvens uttalelser er ikke unaturlig, fordi da måtte de også ha erkjent at Sylvi Listhaugs utsagn i 2017 var sant.

Norsk presse vegrer seg for å erkjenne at de tar feil i at «innvandring kun er berikende for Norge og utelukkende handler om hyggelig mangfold».

Norsk presse driver misjonsarbeide, desinformasjon og lyver om sannheten.

Vi ser dette gjennom nyhetsartikler og kommentarer der voldsmenn, voldtektsmenn og andre kriminelle med bakgrunn i ikke-vestlig kultur får «drahjelp» i avisene ved at deres opprinnelse holdes skjult og det drives massiv bortforklaring.

Er voldsmennene, bilbrennerne, barneranerne, knivstikkerne og voldtektsforbryterne av ikke-vestlig opphav, men født her i landet, lar norsk presse sine favorittpolitikere bortforklare det hele med «trangboddhet», «alt for få fritidsklubber» eller «skjønner ikke norske spilleregler».

Er de nevnte kriminelle fra ikke-vestlig kultur født utenfor Norge, og ankommer landet vårt som barn eller voksne, beskriver norsk presse og deres samarbeidspartnere innen politikken kriminelle handlinger som «et resultat av traumer»….

«Brysomme folk» snakker om problemer…

Det er sant at «brysomme folk» snakker om ubehagelige ting, og det er sant at alt for mange politikere på Stortinget forsøker å feie de enorme utfordringene rundt for stor og mislykket innvandring og dårlig integrering under teppet, og de til og med motarbeider tiltak som kan endre på situasjonen med pressens hjelp.

I disse dager ser vi Senterpartiet ved Bøhler og Vedum snakke om å bygge opp et riksdekkende «anti-gjeng politi», som dels kan holde Oslo-gjengene i sjakk og hindre utvikling av kriminelle nettverk innen- og utenriks, slik vi allerede ser utvikler seg og ikke minst har sett fra Sverige.

Høyres svar på Senterpartiets forslag er at det vil gi mer byråkrati.

– Det er ikke sikkert at et spesialpoliti for enhver type kriminalitet er riktig svar. Det kan bli mye byråkrati og mye utgifter til administrasjon. Det viktigste er at vi klarer å bekjempe gjengene, og det tror jeg vi kan gjøre med dagens politistruktur, sier Høyres Peter Frølich til NRK.

Frølich leser antakelig ikke aviser av noe slag eller følger politiets Twitter-konto der det dagstøtt meldes om gjengoppgjør, knivstikking og overfall, som forteller om en mislykket bekjempelse av denne form for kriminalitet fra den sittende Høyre-, Venstre- og KrF-regjeringen.

Så derfor:

La den sittende Erna-regjeringen med Høyre, Venstre og KrF gå ut i evig mørke med skam jo før jo heller og definitivt ved valget i 2021, og for all del ikke velg et politisk parti fra venstresiden, som kan forverre situasjonen for oss her i landet nettopp i retning av «svenske tilstander».

