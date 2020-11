annonse

annonse

Dette er en original NTB-artikkel. NTB tillater ikke Resett å ha kommentarfelt under sine saker. Vi mener denne saken bør leses i sin fulle uredigerte versjon og linker til en egen sak for de som ønsker å kommentere.

……………..

NTB

annonse

Tonen var merkbart annerledes da USAs påtroppende president Joe Biden fikk lederne i EU og Nato på tråden.

– Med slike venner, hvem trenger vel fiender?

– Takket være ham har vi kvittet oss med alle illusjoner. Han har fått oss til å innse at hvis du trenger en hjelpende hånd, så finner du den ytterst på armen din.

annonse

Slik uttalte EUs forrige president Donald Tusk seg om USAs president Donald Trump i 2018.

Stemningen var en helt annen da USAs påtroppende president Joe Biden mandag snakket med EUs nye president Charles Michel og EU-kommisjonens sjef Ursula von der Leyen.

«Dette er en ny start for det globale partnerskapet mellom EU og USA», tvitret von der Leyen etterpå.

Vil forene kreftene

I referatene fra samtalene ordlegger de europeiske lederne seg diplomatisk. Men det er nesten så man kan høre dem trekke et lettelsens sukk.

– Dette er tida for å forene kreftene. I en verden i endring vil partnerskapet vårt bli viktigere enn noen gang for å beskytte innbyggerne våre, gjenstarte økonomiene, stoppe global oppvarming og skape en tryggere verden. EU og USA vil alltid ha større gjennomslagskraft når skritt tas sammen, sier Michel.

Han opplyser at han benyttet anledningen til å invitere Biden til et ekstraordinært møte med stats- og regjeringssjefene i EU i løpet av 2021 for å diskutere felles prioriteringer.

annonse

Vil revitalisere partnerskapet

I en pressemelding fra Bidens overgangsteam opplyses det at den påtroppende presidenten i samtalen med Michel ga uttrykk for et ønske om å «fordype og revitalisere» partnerskapet mellom EU og USA.

Overfor von der Leyen la Biden til at «et sterkt EU er i USAs interesse».

Biden trakk videre fram Iran, Hviterussland, Ukraina, Vest-Balkan som viktige spørsmål der EU og USA bør samarbeide – foruten saker som klima og kampen mot koronaviruset.

Artikkel 5

Biden snakket også med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

Trump har skapt betydelig uro i Nato og sådd tvil om viljen til å komme allierte til unnsetning. Biden brukte for sin del samtalen med Stoltenberg til å understreke USAs vedvarende forpliktelse til Nato, inkludert alliansens artikkel 5, som sier at et angrep på én skal anses som et angrep på alle.

Stoltenberg svarte ved å gratulere Biden med seieren i presidentvalget og invitere ham til Natos toppmøte neste år.

Skadebegrensning

Tysklands utenriksminister Heiko Maas sa tirsdag at han nå håper på en nullstilling av forholdet til USA etter fire år med «skadebegrensning» i det internasjonale diplomatiet.

Maas viste til at Biden har sagt at han ønsker å reparere de transatlantiske båndene.

– Og det haster, sa Maas på et arrangement i Berlin, ifølge nyhetsbyrået AP.

Problemet, forklarte Maas, er at det i fravær av samarbeid mellom Europa og USA har oppstått et vakuum som land som Kina eller Russland har utnyttet.

——

Her kan du kommentere på NTB-artikkelen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. annonse Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474