annonse

annonse

Guvernøren i Pennsylvania, Tom Wolf (D), har sertifisert valgresultatet i delstaten i favør Joe Biden.

President Donald Trump og hans advokater bestrider fortsatt resultatet og har innlevert flere søksmål. De fleste har blit avslått i lavere rettsinstanser, men noen er også anket videre.

– I henhold til føderal lov har jeg godkjent valgresultatet, tvitret guvernør Tom Wolf tirsdag.

Today @PAStateDept certified the results of the November 3 election in Pennsylvania for president and vice president of the United States.

As required by federal law, I’ve signed the Certificate of Ascertainment for the slate of electors for Joe Biden and Kamala Harris.

— Governor Tom Wolf (@GovernorTomWolf) November 24, 2020