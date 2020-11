annonse

annonse

Ole-Jacob Christensen er styremedlem Miljøpartiet de Grønne (MDG) i Vestre Slidre. Han vil øke skattene.

– Advarslene mot høyere skatter har allerede kommet fra høyresiden: Opposisjonen vil «flå» skattebetalerne. Men det er ikke snakk om å flå – men om en helsebringende fettsuging av dem som forbruker langt over klodens og samfunnets tålegrense, skriver Christensen i Klassekampen.

Han påstår at økt skatt er populær blant folk flest.

annonse

– At økt skatt skulle skremme velgerne, er skremselspropaganda som vi ikke bør legge særlig vekt på hvis vi anser velgerne som fornuftige medborgere og ikke bare lommebøker med ben som løper mot dem som inviterer til den største kjøpefesten. I et rikt samfunn som Norge, og der de rike blir rikere for hvert år, taler sunn fornuft for en omfordeling fra rike til fattige, og fra privat til offentlig forbruk.

Les også: MDG vil øke skatter og avgifter med 32,5 milliarder

Christensen sier at vi nordmenn (i alle fall den rikeste halvdelen av oss) er verdensmestre i bruk og kast.

annonse

– Vi kaster mer mat og ubrukte klær enn de fleste andre, skifter hvitevarer, møbler, baderom og kjøkkeninnredning oftere enn noen av våre naboer, flyr dobbelt så mye som svenskene og fire ganger så mye som andre europeere, skriver han.

– Å flytte penger fra privat til offentlig forbruk vil derfor gi en vesentlig velferdsgevinst.

Les også: MDG vil øremerkede milliarder til insekter

Han sier videre at privat forbruk i Norge overstiger hva kloden tåler, at vi slipper ut for mye CO2, om vi skal nå togradersmålet og unngå klimakollaps. Men han mener at offentlig forbruk gir et minimalt økologisk fotavtrykk.

– De som tjener mindre enn det man kan forventes å leve av, bør fritas fra inntektsskatt, mens de med middels inntekt bør komme ut som i dag. Kombinert med en mer progressiv kapitalbeskatning, vil dette gjør at samfunnets samlete ressurser vil utnyttes bedre, føre til økt velferd og likestilling.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474