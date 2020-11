annonse

annonse

I sin nye bok «Let Us Dream: The Path to A Better Future» kommer paven med nådeløs kritikk av de som tror migrasjon truer kristendommen.

Den katolske kirkes overhode mener de som tror dette ikke forstår hva kristendommen egentlig er, skriver NTB.

– Å avvise en migrant i nød, uansett hans eller hennes religiøse tro, av frykt for å spe ut «kristen» kultur, er en grotesk feilrepresentasjon av kristendommen, skriver paven.

annonse

– Migrasjon er ingen trussel mot kristendommen, bortsett fra i forestillingene til dem som tjener på å hevde det motsatte, legger han til.

Pave Frans hevder det er selvmotsigende å på den ene siden fremme bibelens evangelier, og på den andre siden ikke ønske fremmede i nød velkommen og vektlegge deres menneskelighet som Guds barn.

– Dette er en fremming av en kultur som kun i navnet er kristen, tømt for alt som gjør kristendommen særskilt, skriver han.

annonse

Paven går så langt i sin kritikk at han trekker sammenligninger mellom den politiske situasjonen på 1930-tallet og nå.

– Noen demokratier kollapset i diktaturer omtrent over natten, skriver han.

– Vi ser det samme igjen nå, på folkemøter der populistiske ledere preker til forsamlinger og kanaliserer folks forbitrelse og hat mot fiender som kun eksisterer i deres egen fantasi og som fungerer som distraksjoner fra virkelige problemer, legger han til.

Paven passer også på å kritisere politikere og medias behandling av coronaepidemien.

– Det finnes politikere som tjener på å få ut disse narrativene. Men de vil ikke lykkes uten medier som skaper og sprer dem, skriver han.

Den 83 år gamle paven kommer også inn på drapet av George Floyd i USA og det som skjedde i etterkant, hvor statuer av historiske personer ble forsøkt revet eller fjernet.

annonse

– Amputerer vi historien, mister vi minnet vårt, et av de få virkemidlene vi har mot å gjenta fortidens feil, skriver han.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474