En svensk-iransk forsker kan snart komme til å bli henrettet i Iran, melder Amnesty. De har opplysninger om at han skal flyttes til et fengsel for henrettelse.

Den svensk-iranske forskeren Ahmadreza Djalali (49) skal også ha ringt sin kone for å ta farvel.

– Det er forferdelige opplysninger, sier Ami Hedenborg, presseansvarlig i svenske Amnesty.

Menneskerettighetsorganisasjonen har lenge jobbet for at Djalali, som har vært fengslet i fire år, skal løslates. I april 2016 ble han pågrepet av iransk politi under en forelesningstur i sitt opprinnelige hjemland, skriver Expressen.

Amnesty håper nå at den svenske utenriksministeren skal gjøre noe i saken, skriver NTB. Den dødsdømte har to barn i Sverige.

