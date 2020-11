annonse

annonse

NRK skal flytte fra Marienlyst, og et av alternativene er Lillestrøm. Det er sannsynligvis også den rimeligste løsningen.

Lillestrøm er en kommune øst for Oslo. Der finnes en sentral tomt ledig, rett ved jernbanestasjonen, ti minutter med tog til Oslo sentrum. Syklistenes Landsforening har kåret Lillestrøm til Norges beste sykkelby. De har et godt sammenhengende sykkelveinett, og et eget sykkelkart og tilbud om sykkelruter for nedlasting til GPS. Kommunen har også innført egne unntak for syklister på enkelte enveiskjørte veier.

Les også: Venstre vil flytte NRK til innvandrertette Groruddalen

annonse

Kommunen har engasjert meningsmålingsinstituttet Sentio for å undersøke hva folk mener. Der svarer over 40 prosent at NRK bør flytte til Lillestrøm, mens bare 20 prosent sier nei.

– Det er interessant at 40 prosent sier det er en god idé. Det er helt i tråd med hvordan vi tenker, sier ordfører Jørgen Vik (Ap) til Nettavisen.

Han mener at Lillestrøm er den beste løsningen.

annonse

– Det blir enklere og tettere på resten av verden, enn bare Oslo Vest. Samtidig som det er kort avstand til alt som skjer i Oslo sentrum.

Les også: Kirken spenner bein på NRKs flytteplaner, men hva om NRK flytter til Holmlia?

Opprinnelig var det 30 forslag, men nå er det bare seks igjen, blant annet Lillestrøm.

Lillestrøm er midt i smørøye, beliggende sentralt i hovedstadsregionen. Dessuten tar det ikke mer enn tolv minutter med tog til Oslo lufthavn Gardermoen.

– Det er mye som skjer i Lillestrøm. Nå åpnes det et nytt kunstmuseum like over gaten. Nye bygg blir ført opp, hvor lokalavisen skal flytte inn. Vi har store teknologi- og forskningsmiljøer, sier ordføreren.

– Det er også en mye lavere etableringskostnad for NRK, så det er mye penger å spare. De pengene kan brukes på journalistikk i stedet.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse