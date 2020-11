annonse

annonse

Joe Biden maner til samhold.

I en tale i forbindelse med thanksgiving-feiringen sa Biden at en dyster tid med splittelse vil vike for et år med lys og samhold fremover. Han la til at demokratiet hadde blitt satt på prøve i år, men at folket taklet det. Han kalte rekorddeltakelsen i valget midt under pandemien ekstraordinær.

– La oss være takknemlige for demokratiet i seg selv, sa Biden.

annonse

Krigen er mot viruset

BIden rettet deretter fokuset mot coronapandemien, som har rammet USA hardt rammet. Rundt 260.000 mennesker har mistet livet så langt.

– Vi har kjempet en nesten ett år lang kamp mot viruset, som har ført med seg smerte, tap og frustrasjon, og som har kostet så mange liv, da han.

Han mente at pandemien har splittet folket.

annonse

– Vi må huske at krigen er mot viruset, ikke mot hverandre. Vi står i dette sammen, sa Biden.

Vaksinehåp

Amerikanerne har blitt rådet til å begrense feiringen i år, og Biden tok til orde for bruk av munnbind, sosial distansering og at færre samles.

– Jeg vet hvor vanskelig det er å gi avkall på familietradisjoner, men det er så viktig. Landet vårt står i en dramatisk smittetopp, sa han.

Biden sa at de første vaksinasjonene vil starte i slutten av desember eller begynnelsen av januar, men også at det vil ta tid å vaksinere alle.

– Det er virkelig håp, håndgripelig håp, så hold ut, sa han.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474