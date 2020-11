annonse

annonse

Joe Biden sier hovedprioritetene de første 100 dagene etter han tiltrer som president, vil være å forandre Trumps klima og innvandringspolitikk.

Biden vil gi statsborgerskap for papirløse innvandrere i landet, skriver NTB.

Biden vil ikke insistere på en etterforskning av Trump og sier han er klar over at et godt samarbeid med Kongressen vil være avgjørende for hva han kan få gjennomslag for.

annonse

Donald Trump har på sin side godkjent at Biden får daglig sikkerhetsbrifing. Dette er en hemmelig brifing som etterretningsorganisasjonene lager hver dag for landets toppledere.

Selv om den sittende presidenten nå legger til rette for overtagelse, så har han enda ikke formelt erkjent nederlaget.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474