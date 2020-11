annonse

I april lagde Dagbladets en virus-reportasje fra Grünerløkka, men de ble beskyldt for å ha manipulert bilde. Nå er de dømt i PFU.

I Dagbladets reportasje var mange folk ute i solen, og de vinklet det opp mot virussmitte. For å illustrere hvor mange mennesker det var, zoomet de inn gatens lengde, slik fire kvartalene virket mer som ett kvartal. Effekten ble at alle fotgjengerne ble presset sammen i bildet og en får inntrykk at de går tett på hverandre.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) retter kritikk mot Dagbladet for en artikkel om trengsel på Grünerløkka i Oslo under den første koronanedstengingen i vår, skriver Journalisten.

I uttalelsen som ble vedtatt heter det blant annet at PFU mener Dagbladet «burde ha utvist større aktsomhet for å forhindre at bildebruken kunne gi et misvisende inntrykk».

I sitt tilsvar til PFU skrev Dagbladet:

– På tross av at det i ettertid har oppstått debatt, kan det vanskelig slås fast at Dagbladets framstilling av at det var mange mennesker på Grünerløkka på dette tidspunktet, er feil.

– Vi i Dagbladet er enige i at et objektiv med zoom-funksjon, eller vidvinkel for den saks skyld, kan gi et annerledes perspektiv enn man får med det menneskelige øyet. Men om en brennvidde tilsvarende menneskets øye skal være det eneste akseptable for fotojournalistikken fremover, vil det være en dramatisk innskrenkning av faget, ytringsfriheten og generell reportasjevirksomhet for norske medier.

Dagbladet skriver også at å bruke ulike objektiver, og zoome med et videokamera, er vanlige og aksepterte virkemidler i fotojournalisters arbeid.

