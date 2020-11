annonse

annonse

Det er en 29 år gammel mann fra Bergen som har fått erfare konsekvensene med å bruke ytringsfriheten til å markere standpunkter utenfor konsensus.

Lørdag 21. november deltok han i en markering i Bergen hvor man løftet frem også de negative konsekvensene av myndighetens nedstengning av samfunnet.

Mikael Birger Roussel deltok også, og han fikk bildet sitt i avisen. På mandag denne uken ble han kalt inn til møte med bestyreren i den kommunale barnehagen der han hadde jobbet i 2,5 år, ansatt gjennom et vikarbyrå. Også tilstede var verneombudet.

annonse

Den korte versjonen er at Roussel ble bedt om å ikke komme på jobb mer i barnehagen.

I samtale med Resett presiserer Roussel at han ikke var fast ansatt og at han heller ikke var ansatt gjennom Bergen kommune. Han var ansatt i et vikarbyrå, men hadde jobbet i den samme barnehagen som utleid i to og et halvt år. «De ville ikke ville jobbe med meg lenger,» sier han. Det var den beskjeden han fikk. Men vikarbyrået har ikke sagt ham opp.

Det er i det hele tatt en svær balansert mann vi snakker med. Han ønsker ikke å kritisere bestyreren av den kommunale barnehagen og sier han har forståelse for det presset hun var under. Visstnok skal hun ha blitt kontaktet av både foreldre og kollegaer etter at bildet av ham på demonstrasjonen dukket opp i avisen og på sosiale medier.

annonse

– Hun var under press, sier han og legger til at «jeg forstår motivasjonen hennes.»

– Hva er det du forstår ved det?

– Hun sa hun hadde fått e-post fra foreldre og fra kollegaer som var bekymret. Og det forstår jeg.

Føler seg straffet

Mannen er usedvanlig forståelsesfull tatt i betraktning av at han nettopp har mistet jobb og inntekt. Han ser større på det enn sin egen situasjon. Men han er bekymret for ytringsfriheten, for der føler han seg straffet.

– På papiret er jeg en vikar, men i det virkelige livet er jeg et menneske som har vært med dem i to og et halvt år. Vi hadde et fellesskap, jeg var fullstendig tilstede for barna. Og så ble jeg kastet ut uten å ha mulighet til å forsvare eller forklare meg. Og det synes jeg ikke er greit. Spesielt ikke nå som ytringsfrihet er noe av det viktigste vi har som mennesker.

annonse

Bestyreren ser ikke dette som et spørsmål om ytringsfrihet, og det «tror jeg henne på», sier han. «Men i bunn og grunn er det ytringsfrihet det handler om. For jeg har ikke gjort noe feil på jobb, Jeg har bare tatt et standpunkt.»

– Hadde du gitt uttrykk for at du hadde problemer med å rette deg etter smittevernreglene ved barnehagen?

– Nei, det var aldri et tema, sier han.

Han legger til følgende som forklaring på standpunktet sitt og hvor misforståelse med de som reagerte på demonstrasjonen oppsto.

– Fra utsiden ser det ut som vi er imot tiltakene. Men jeg er ikke imot tiltakene som sådan, men jeg er mot konsekvensene det har for små bedrifter, psykisk helse hos mange mennesker, depresjonsnivået har gått opp, rusmisbrukere har ikke fått behandling og har fått tilbakefall. Så for meg handlet demonstrasjonen mer om å åpne debatt og løfte noen ting som må diskuteres.

Roussel sier han også driver en liten coaching-virksomhet ved siden av.

Resett har ringt og sendt sms til bestyreren i den kommunale barnehagen, men hun har ikke besvart våre henvendelser.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474