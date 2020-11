annonse

For folk som følger bredt med i det som skjer her i landet og ute i den store verden, er det ofte en belastning å få «virkeligheten» presentert av den skattefinansierte og statlige mediekanalen NRK.

For i disse presentasjonene syndes det daglig mot journalistiske profesjonsregler, men også mot NRK’s egne programvedtekter, uten at det forårsaker noen reaksjoner. Hovedforklaringen på det er samsvaret mellom det NRK presenterer, og det virkelighetsbildet som flertallet av befolkningen har. Folk flest mener at det som legges fram i NRK, må være sant, nettopp fordi det presenteres i denne mediekanalen. Det brukes altså et sirkelargument når man skal forklare hvorfor store deler av opinionen anser det som framføres i NRK som sant og virkelig.

I Norge har det i de siste årene dukket opp alternative nettmedier, som bestrider det virkelighetsbildet som NRK og andre hovedstrømsmedier (MSM) holder fram for folket. Ja, de ikke bare bestrider dette virkelighetsbildet, de mener å presentere et annet og motsigende virkelighetsbilde. I en slik dikotomisert medievirkelighet behøver ikke nødvendigvis det ene å være sant og det andre usant. Begge kan være usanne, men begge kan ikke være sanne, om vi holder oss til en dikotomisert virkelighetsoppfatning og «tertium non datur» (det finnes ikke noe tredje). Det er også mulig at begge virkelighetsbildene kan inneholde elementer av sant og usant, ja, det er kanskje er den mest realistiske vurderingen av mediesituasjonen i øyeblikket her i landet.

I en verden der de ledende mediene bevisst eller ubevisst avstår fra å presentere viktige deler av virkeligheten, vil det i et samfunn med såkalte frie medier, bli en konkurranse om og en opposisjon mot det rådende virkelighetsbildet, slik vi finner det i dag med en «virkelighetsstrid» mellom MSM og alternative medier. Når medier bevisst eller ubevisst utelater fakta som er sentrale for å forstå en sak, er dette et brudd med en av journalistikkens grunnregler. Det er også et brudd med den informasjonsplikten mediene har i et demokrati og i en rettsstat til å skaffe opinionen (de regjerte og de regjerende) opplysninger, slik at myndighetene kan fatte vedtak på et saklig og opplyst grunnlag. Men et slikt brudd ser ikke ut til å bekymre hovedstrømsmediene. De kjemper ofte med nebb og klør mot at fakta som er vesentlig for saken, skal komme fram. Hvorfor de gjør det, er et spørsmål som krever en mer omfattende utredning enn en skarve nettartikkel innbyr til, men det går an å pirke litt i spørsmålet og si noe som belyser problemet.

Det kan virke som om journalistene i MSM går rundt og bærer på en oppfatning om det eksisterer et slags meningsdemokrati, eller sannhetsdemokrati, i den forstand at det som de selv og flertallet holder for sant, også er sannheten. Men egentlig er det ikke sannhetssøkingen som er den førende retningslinjen for journalistikken i vår tid. Det gjelder heller å være på de «undertryktes» side, på det godes og de godes side. De som representerer «det gode», den «gode moral» og de moralsk «riktige» meningene, er også de som disponerer sannheten. Den gode hensikten helliger midlene, kan man si, noe som jo var den katolske inkvisisjonens devise i sin tid. Og at journalistene og mediene er på parti med det gode, blir ikke bare bekreftet av dem selv, men også av et flertall i opinionen som deler deres virkelighetsoppfatning, uten at journalistene tenker på at de selv har stor betydning for det hegemoniske virkelighetsbildet. MSM og opinionen speiler seg med andre ord i sine virkelighetsforståelser. Nå vil man i alternative medier si at det er ikke er snakk om en avspeiling, men det som skjer, er at opinionen speiler seg i hovedstrømsmediene, og at folket derfor blir lurt. Og de alternative mediene nøyer seg ikke med det. De hevder at MSM er en del av etablissementet og en integrert del av den etablerte, politiske makten, som journalistene lever i symbiose med. All prat om pressen (mediene) som maktkritiske stemmer, er rent skuebrød og kun et fest-tale-emne. Mye tyder på at de alternative mediene har rett i det.

Urix i NRK-Fjernsynet er, etter undertegnedes mening, et av de programmene i hele NRK-systemet med minst opplysningsverdi (men egentlig skiller det vel seg ikke uti så måte), med minst vederheftighet og med stor åpning for journalistisk «havtåke» og kokkelimonke. Det skyldes flere ting, blant annet at programlederne ser ut til å være lite oppdatert om forholdene ute i verden, noe som også ofte gjelder programmets innbudt gjester. Den journalistiske «havtåka» skyldes også at man i dette programmet finner folk som egentlig representerer den «gode moral» og den politiske korrektheten, men som framtrer i en eller annen forkledning. Det kan med andre ord skje en sammenblanding av den «gode moralen» og andre interesser av mer forretningsmessig art – og politiske og organisatoriske interesser. Det kan også være omvendt slik at forretningsmessige, politiske eller organisatoriske interesser står fram eller blir brukt som vitenmål for den «gode moral» og det politisk korrekte – altså for å legitimere «godheten», som om den ikke skulle være legitimert nok her i Kongeriket.

Sist onsdag var temaet i Urix corona-pandemien og massevaksineringen som står for døren rett over nyttår. Programleder Gry Blekastad Almås hadde Steinar Matsen fra Legemiddelverket og Øyunn Holen fra Leger Uten Grenser som gjester i studio. Matsen kunne fortelle at det er utviklet tre vaksiner som snart vil kunne settes inn i arbeidet med å stoppe corona-pandemien. Holen fortalte at hun har erfaringer fra meslingeutbrudd og et vellykket vaksineringsprogram mot meslinger av barn fra kummerlige kår i Angola. Der fikk man i løpet av kort tid vaksinert 80 prosent av barna, noe som førte til at epidemien raskt døde ut. Matsen sa at de tre corona-vaksiner, som er like om hjørnet, ser ut til å kunne gi sikkerhet mot smitte av covid-19 hos over 90 prosent av dem som bli vaksinert. Holen påpekte med tyngde at 80 prosent av vaksinene fra de tre vaksineprodusentene allerede er forhåndsolgt til USA og EU, og at forhåndssalget setter vaksineprogrammer mot Covid-19 andre steder i i verden i fare. Hun uttalte i samme åndedrag at situasjonen i mange land, der helsevesenet er på bristepunktet på grunn av coronaen, har ført til at vanlige vaksineringsprogrammer, som vaksine mot meslinger for barn, er stoppet opp. De rikeste landene er de sterkeste, men alle land i verden trenger vaksine mot det farlige corona-viruset. Det må derfor bli en god og rettferdig fordeling av vaksine i verden, påpekte hun med tanke på de 80 prosentene som forhåndskjøpt. Blekastad Almås fylte på «kritiske» spørsmål og konstateringer som at med 90-95 prosents sikre vaksiner vil fremdeles være 5-10 prosent usikkerhet, og med 80 prosent forhåndsoppkjøp vil det være 20 prosent igjen til resten av verden. Matsen kunne forsikre om at det kommer til å bli produsert enorme mengder vaksiner som vil dekke verdens behov. Blekestad Almås’ sitt hovedfokus var imidlertid rettet mot Holen’s erfaringer med meslinger i Afrika og utsiktene for et vellykket coronavaksine-program der. Og programlederen ledsaget seansen med oppmuntrende nikk og smil til deltakerne for å skape en hyggelig stemning i studioet og sørge for at heller ikke kveldskosen i de tusen hjem ble forstyrret.

Med sin opptreden og med sine stadige henvendelser til Holen greide altså programlederen å framstille programmet om corona-vaksine som om hovedproblemet er i Afrika. Det er ren og skjær tåketale og avledning fra det som er hovedsaken og det sentrale spørsmålet om vaksinering i Covid-19 pandemien. Faktum er at Covid-19 er et svært lite utbredt i Afrika sør for Sahara, med unntak av ett land, Sør-Afrika. I Kongo med bortimot 90 millioner innbyggere, der Leger Uten Grenser driver med sine medisinske prosjekter, blant annet med vaksinering mot meslinger, er det registrert 12.000 smittede og vel 300 døde, Antall døde er på nivå med tallet i Norge, men med langt mindre smittetall enn Norge, som har et innbyggertall på vel 5 millioner. I Tanzania er det registrert vel 500 smittede og 21 døde av Covid-19, og i Liberia 1.500 smittede og 82 døde. Og det er lignende, lave tall fra de fleste afrikanske land der mesteparten viser en nedgang eller stabilt lave nivåer i smittetallene. At slike tall skulle spenne helsevesenet i de aktuelle landene på bristepunktet, slik Holen påstår, synes grepet ut av lufta og da fra særdeles tynne luftlag. Programlederen evnet selvsagt ikke å stille et spørsmål om eller henvisning til de lave smittetallene i Afrika, for NRK-redaksjonen hadde øyensynlig bestemt at corona-vaksine-programmet skulle gjelde Afrika og Leger Uten Grenser’s Afrika-erfaringer. Og det er også regelen i NRK, journalistene der evner aldri å stille selvsagte spørsmål i saker som har med u-land og den «gode sak» å gjøre. Holen fikk da heller ikke spørsmål om det ikke er «rettferdig» at vaksinene først og fremst går til de landene som er mest rammet, det vil si Europa og USA, og utenom det, Brasil og India. Programlederen kunne også ha penset samtalen inn på det interessante spørsmålet om hvorfor det er så lite coronasmitte i afrikanske land, som skal være så underutviklet på alle måter.

Under seansen med Matsen og Holen ble det vist bilder av barn på sykehus i Afrika og mødre med små barn i vaksinekøer, barn i sine mødres favn med skurver i fjeset under oppsyn av vennlige, hvitfrakkekledde leger. De ukommenterte bildene skulle antagelig illustrere Holen’s påstand om helsevesen på bristepunktet. Diss bakgrunnsbildene kunne minne om det som i påvirkningspsykologien kalles subliminal persepsjon, det vil si synsinntrykk som er så kjappe og «svake» at de går rett inn i underbevisstheten hos folk, et knep «smarte» folk i reklame- og propagandaindustrien kan benytte seg av. Her var det ikke reklamefolk, men trolig «smarte» folk i teknisk avdeling og foto i NRK som hadde fått en «god idè». I Leger Uten Grenser er man vel fornøyd med at de fikk god reklame for sine omfattende medisinske prosjekter og sitt vaksineprogram mot meslinger i Kongo. Og det ville ikke forundre om det vil skrangle litt sterkere i organisasjonens pengekopper etter Urix-programmet.

Gry Blekastad Almås har sammen med andre NRK-journalister til stadighet vist at hun verken holder seg til journalistikkens grunnregler eller til NRK’s egne vedtekter, der det i § 29 heter: «NRK skal verne om sin integritet og sin troverdighet for å kunne opptre fritt og uavhengig overfor personer eller grupper som av politiske, ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innholdet. Virksomheten skal preges av høy etisk standard. Saklighet, analytisk tilnærming og nøytralitet skal etterstrebes”. Og i § 43 står det at NRK skal bidra til økt kunnskap om internasjonale forhold. Paragraf 26 lyder: ”NRK skal ha et særlig ansvar for å dekke tematiske og geografiske blindsoner.»

NRK’s egne vedtekter stort sett et skuebrød som NRK-sjefene trekker fram i de få tilfellene der det reises kritikk i Kringkastingsrådet. Men i rådet hersker det i all vesentlighet samstemmighet om mediehusets evne og vilje til å utføre sitt samfunnsoppdrag (sic), mens NRK’s indoktrineringskvern stødig maler videre, dag ut og dag inn, måned etter måned, år etter år, mens opinionen dysses inn i en stadig tyngre åndelig søvn i forvissning om at det gode, den gode moral og statsmediets fornuft blir vel ivaretatt med en kostnad på seks milliarder skattekroner hentet nettopp fra dem som dysses inn i den vederkvegende NRK-søvnen der kun det gode og det politisk korrekte eksisterer.

