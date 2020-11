annonse

NTB melder at Gard Michalsen «har sagt opp sin stilling som ansvarlig redaktør i nettavisene E24 og Dine Penger. Avgangen skjer med umiddelbar virkning.»

Slik er som regel en kodet beskjed om at Michalsen er tvunget til å gå av – har fått sparken.

Det E24-eier Schibsted som opplyser om avgangen i en pressemelding onsdag.

NTB skriver at under Gard Michalsens ledelse «har E24 vokst kraftig i både ansatte, lesere, inntekter og abonnenter. Nettavisen har også styrket posisjonen betydelig på dagsordensettende næringslivsnyheter og undersøkende journalistikk.»

Michalsen selv sier at «kraftig vekst ikke skjer uten utfordringer og interne voksesmerter, og at ledelsen har fått tydelige tilbakemeldinger fra redaksjonen som må jobbes med.»

– Denne jobben har vi så vidt begynt på, og jeg var i utgangspunktet innstilt på å fullføre den. Men jeg har innsett at vi står i en situasjon der oppgaven kan være enklere med andre enn meg ved roret. Noen ganger er det riktige valget å gi stafettpinnen videre. Nå kan det være det beste for E24, og derfor har jeg tatt valget om å si opp min stilling, sier Michalsen.

Christian Haneborg, styreleder i E24, sier det står stor respekt av det valget Gard nå tar.

– Jeg vet at det ikke har vært en lett beslutning. Med sin enorme arbeidskapasitet, positivitet og sin erfaring som gründer har Gard flyttet E24 betydelig i riktig retning. Under hans ledelse har ikke bare E24 opplevd betydelig trafikk og inntektsvekst, men er også vesentlig bedre posisjonert til videre vekst gjennom en sterkere redaksjon og et utvidet samarbeid med de øvrige avisene i Schibsted. Nå ønsker jeg Gard all mulig lykke til videre, sier han.

Michalsen går ut av rollen med umiddelbar virkning, men vil være tilgjengelig for E24 og Schibsted fremover. Nyhetsredaktør Lars Håkon Grønning blir konstituert ansvarlig redaktør inntil en permanent erstatter er på plass, heter det i pressemedlingen.

Gard Michalsen var grunnlegger av Medier24 – og var i den rollene svært kritisk til i Resett og redaktør Helge Lurås. Ikke minst gjaldt det Grande-saken. Her kan du se Michalsen i debatt med Lurås på VGTV.

