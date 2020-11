annonse

Vitner som mener de har observert valgfusk vil bli hørt i offentlige høringer i de lovgivende forsamlinger i delstatene Pennsylvania, Arizona og Michigan.

Den første høringen skal finne sted i Pennsylvania onsdag. Høringen i Arizona vil bli holdt mandag 30. november, og tirsdag 1. desember skjer tilsvarende i Michigan. Det melder Trump-kampanjen på sine nettsider.

– Det er i alles interesse å ha en grundig gjennomgang av uregelmessigheter og fusk i forbindelse med valget. Og den eneste måten å gjøre det på, er å holde offentlige høringer komplett med vitner, videoer, bilder og andre beviser på ulovligheter, sier Trump-kampanjens advokat Rudy Giuliani.

Giuliani har gjentatte ganger beskyldt anti-Trump medier for å lyve når de hevder at Trump-kampanjen ikke har bevis på valgfusk. Kampanjens senior juridiske rådgiver Jenna Ellis fastholder at de «har bevis på fusk i flere delstater».

Dominion

I en separat utvikling har advokat Sidney Powell, som opererer på egen hånd, varslet at det leveres inn et søksmål i Georgia på onsdag. Det er The Gateway Pundit som melder dette fra en tweeet av advokat Lin Wood. Powell har hevdet at millioner av stemmer er endret til fordel for Joe Biden gjennom programvaren Dominion.

